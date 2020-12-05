مصرع محتج ضد نتنياهو واعتقال 20 آخرين... فيديو

لقى متظاهر (80 عاما)، ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مصرعه، واعتقل 20 آخرين، بحسب إعلام عبري.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن متظاهر لقى مصرعه في مدينة كريات أونو (وسط)، بعد دهسه بسيارة تقودها فتاة في العشرين من عمرها.

وقالت نجمة داود الحمراء (هيئة الإسعاف الإسرائيلية)، إن المصاب نُقل إلى مستشفى شيبا في تل هشومير في حالة حرجة، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

من جانبها، قالت الشرطة الإسرائيلية في بيان: "مفتشو المرور في شرطة إسرائيل يحققون في ملابسات الحادث. ليس هناك اشتباه في إصابة متعمدة".

وقال شهود عيان إن المتظاهر الثمانيني، كان دائم المشاركة في الاحتجاجات ضد نتنياهو، لكنه أصر هذه الليلة على الوقوف وسط الطريق، رغم مناشدته بالابتعاد من قبل متظاهرين، قبل أن تدهسه إحدى السيارات المارة.

وفي مدينة القدس الغربية وعلى مقربة من المقر الرسمي لإقامة نتنياهو، اندلعت مواجهات بين الشرطة ومحتجين، انتهت باعتقال 20 متظاهرا بدعوى مخالفة النظام العام وتعطيل حركة المرور.

המחאה ליד בלפור: לפי המארגנים לפחות 25 מפגינים עוכבו/נעצרו pic.twitter.com/peUIOrw241 — Maya Horodniceanu (@mayahorodnicean) December 5, 2020

وتشهد العديد من المدن الإسرائيلية تظاهرات للأسبوع الـ 24 تطالب رئيس الوزراء بالاستقالة بدعوى فشله في مواجهة التداعيات الاقتصادية الشديدة لجائحة كورونا، فضلا عن اتهامه في 3 قضايا فساد، بدأت محاكمته بها في مايو/آيار الماضي.