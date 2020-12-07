أمريكا تفرض عقوبات على 14 مسؤولا صينيا

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الاثنين، إدراج الولايات المتحدة 14 مسؤولا صينيا على قوائم العقوبات، في أحدث جولة من ردود الفعل المتعلقة بالسياسات تجاه هونغ كونغ.