الاتحاد الأوروبي يشكك في الانتخابات الفنزويلية ويدعو لإجراءات أخرى

وصف الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، الانتخابات التشريعية الفنزويلية بأنها لا تفي بالحد الأدنى من المعايير الدولية.

جاء هذا في بيان لوزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل، الذي أصدره نيابة عن أعضاء الاتحاد السبعة وعشرين، بحسب "فرانس برس".

وأعلن الاتحاد الأوروبي رفضه الاعتراف بنتائج الانتخابات التشريعية التي أظهرت فوز التحالف الداعم للرئيس نيكولاس مادورو.

وقال بوريل إن هذه الانتخابات شهدت عدم احترام للتعددية السياسية واستبعاد ومحاكمة زعماء المعارضة.

واعتبر أنها ليست ذات مصداقية وأن نتائجها لا تمثل إرادة الشعب الفنزويلي.

وفاز التحالف الداعم للرئيس الفنزويلي بـ 67,7% من إجمالي أصوات الناخبين البالغة 5,2 ملايين، وذلك بعد فرز ما يزيد عن 80 في المئة من الأصوات.

وفي الوقت الذي قاطعت فيه غالبية المعارضة الانتخابات، وصفتها الولايات المتحدة بأنها مزورة

ودعا وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في بروكسل اليوم الحكومة الفنزويلية للشروع في عملية انتقالية باتجاه حل سلمي شامل للأزمة السياسية في البلاد، وذلك بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية موثوقة.