مادورو يؤكد رغبته في فتح قنوات "تواصل وحوار" مع إدارة بايدن

أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أمس الثلاثاء، أنه "يرغب في فتح قنوات تواصل وحوار مع إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن"، بعد التوترات التي شهدتها علاقات البلدين في عهد الرئيس دونالد ترامب.

وقال مادورو، خلال مؤتمر صحفي، "كنا دائما، وسنكون دائما مستعدين لإقامة علاقات حوار واحترام مع قادة الولايات المتحدة"، متابعا: "نحن ننتظر تنصيب إدارة جو بايدن الجديدة، وأن يكون لديه الوقت للتفكير، وأن تفتح إمكانات التواصل والحوار بين فنزويلا والولايات المتحدة"، وذلك حسب وكالة "فرانس 24".

جدير بالذكر أن مادورو وجه خلال الأسابيع الأخيرة دعوات عدة الى الحوار مع بايدن، آملا في ألا يستمر بنهج إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التي تصف الرئيس الفنزويلي بأنه "ديكتاتور" وتعترف بزعيم المعارضة، خوان غوايدو، رئيسا موقتا لفنزويلا، معتبرا أن "سياسة دونالد ترامب تجاه فنزويلا فشلت فشلا ذريعا".

وفي وقت سابق، قال بايدن، الذي يتولى منصبه في 20 كانون الثاني/يناير المقبل، إن الزعيم الفنزويلي "هو ديكتاتور ببساطة"، فيما كرر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو دعمه لـ"الرئيس الموقت خوان غوايدو" من أجل "استعادة الديموقراطية".