افتتاح خط سكك حديدية بين إيران وأفغانستان غدا الخميس

أعلن مساعد وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني، خير الله خادمي، عن تدشين خط سكك حديدية بين بلاده وأفغانستان، غدا الخميس.

وأفادت وكالة "فارس"، مساء اليوم الأربعاء، بأن المسؤول الإيراني أكد أن خط السكك الحديدية "خواف (شرقي إيران) – هرات (غربي أفغانستان) سيفتتح بمشاركة رئيسي البلدين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وذكرت أن الخط الحديدي يستهدف تنمية العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتعزيز الصادرات، وزيادة حصة إيران في شبكة الترانزيت الدولي.

ونقلت الوكالة عن لسان المسؤول الإيراني أن خط السكك الحديدية سيوسع نطاق التبادل الإقليمي والدولي في هذا الجانب من القارة الآسيوية، ويشكل منعطفا في تنمية العلاقات الإيرانية الأفغانية، ومكملا للارتباط السككي بين الصين وقرغيزيا وطاجيكستان وأفغانستان وإيران.

وأكد مساعد وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني، خيرالله خادمي، أن مزايا المشروع السككي الارتباط بالصين عبر أفغانستان، وتنمية وتطوير المنطقة، فضلا عن اسكتمال وتطوير شبكة السكك الحديدية بين بلدان منظمة التعاون الاقتصادي (إيكو) وزيادة ترانزيت السلع من دول آسيا الوسطى إلى المحيط الهندي.

يشار إلى أن الخط السككي خواف – هرات يبلغ طوله 225 كم، ويشمل 4 مقاطع.