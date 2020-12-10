نتنياهو: سنقيم مكاتب ارتباط في إسرائيل والمغرب وعلاقات دبلوماسية كاملة

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، العلاقات مع المغرب بأنها "وطيدة"، لافتا إلى اعتزام الجانبين إقامة مكاتب ارتباط في إسرائيل والمغرب، ومن ثم تدشين خط طيران مباشر بين البلدين.

تل أبيب - سبوتنيك. قال نتنياهو في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: "سنقيم من جديد مكاتب ارتباط في إسرائيل والمغرب. ثم سنتحرك في السرعة الممكنة من أجل إقامة علاقات سلمية دبلوماسية كاملة".

وأضاف "سندشن خط طيران مباشر بين إسرائيل والمغرب مما سيقوي هذا الجسر أكثر. سيسود هنا سلام دافئ جدا".

تأتي تصريحات نتنياهو عقب إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن توصل المغرب وإسرائيل إلى اتفاق على تطبيع كامل للعلاقات الدبلوماسية بينهما.

وكتب ترامب في تغريدة على "تويتر"، اليوم الخميس، "اختراق تاريخي آخر اليوم! اتفقت إسرائيل والمملكة المغربية على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة... اختراق هائل للسلام في الشرق الأوسط".

وكان وزير المخابرات الإسرائيلي إيلي كوهين، قد كشف في وقت سابق، أن السعودية وقطر والمغرب، من بين الدول التي من المقرر أن تقيم علاقات مع بلاده في إطار تقارب إقليمي بدأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.