تسجيل
15:37 GMT11 ديسمبر/ كانون الأول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، ونائبته، كمالا هاريس على غلاف مجلة تايم الأمريكية بعد اختيارهما شخصية العام لسنة 2020

    "لتغيير القصة الأمريكية"... تايم توضح سبب اختيار بايدن وكمالا هاريس "شخصية العام" في 2020

    © REUTERS / TIME MAGAZINE
    العالم
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/0b/1047479643_0:845:2048:1997_1200x675_80_0_0_ba19ae86d93979d0added42406ad1742.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202012111047479622-%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B6%D8%AD-%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D9%88%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-2020/

    كشفت مجلة "تايم" الأمريكية، أسباب اختيار محرريها للرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، ونائبته، كمالا هاريس، للقب "شخصية العام" لسنة 2020.

    وكتب رئيس تحرير المجلة، إدوارد فلسنتال في مقال له أنه تم اختيار بايدن وهاريس "من أجل تغيير القصة الأمريكية، ولإظهار أن قوى التعاطف أكبر من غضب الانقسام، ومن أجل مشاركة رؤية للشفاء من فيروس "كورونا" المستجد في عالم حزين، فإن جو بايدن وكامالا هاريس هما شخصية العام لسنة 2020 في مجلة تايم".

    وأشار فلسنتال عن بايدن إلى أنه "صمد على أرضه بالقرب من المركز وتمكن من الازدهار، على الرغم من تحول المشهد الاجتماعي والرقمي والعرقي من حوله، وفاز بأعلى نسبة من الأصوات الشعبية في الانتخابات الرئاسية بأكثر من 51%، بالمقارنة مع أي منافس لمنصب الرئاسة منذ الرئيس الراحل، فرانكلين روزفلت في عام 1932.

    وكشف فلسنتال عن أن بايدن أخبره في لقاء معه أن أكبر انتقاد تعرض له من الأمريكيين هو عندما قال "إنه يتعين علينا توحيد أمريكا"، وأكد له أن "هذه مسألة سيتعين عليه مواجهتها قريبا كشعب".

    أما عن كمالا هاريس، فكتب إدوارد فلسنتال في مقاله: "يعتبر بايدن نفسه "جسرا لجيل جديد من القادة"، وهو الدور الذي تبناه في اختيار نائبته كمالا هاريس (56 عاما)، وهي أول امرأة تفوز بتذكرة رئاسية وابنة لأب جامايكي وأم هندية، وإذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوة للاضطراب والانقسام خلال السنوات الأربع الماضية، فقد أظهر بايدن وهاريس إلى أين تتجه الأمة: مزيج من الأعراق والتجارب الحية ووجهات النظر العالمية التي يجب أن تجد طريقا للمضي قدما معا إذا أريد للتجربة الأمريكية أن تستمر".

    وأكد فلسنتال أن "شراكة بايدن وهاريس تحمل رسالة قوية، ليستعير هنا قول كمالا هاريس له: "القصة في هذه الانتخابات هي أنه بغض النظر عن عرقك واللغة التي يتحدث بها أجدادك، فلنمضي قدما إلى الأمام، مع العلم أن الغالبية العظمى منا لديها قواسم مشتركة أكثر مما يفرقنا".

    وعن الاختبار الذي ينتظر جو بايدن وكمالا هاريس والإدارة الأمريكية الجديدة خلال الأربع سنوات المقبلة، قال رئيس تحرير مجلة "تايم" إنها

    تضم جائحة يجب مواجهتها، واقتصاد يجب إصلاحه، وأزمة مناخية يجب معالجتها، وتحالفات مطلوب إعادة بنائها، وإعادة توحيد الشعب الأمريكي من جديد، الذي لم ينقسم إلى هذا الحد لأكثر من قرن حول رئيسين راهنا بنجاحهما على إيجاد أرضية مشتركة.

    وشملت القائمة القصيرة للفوز بلقب "شخصية العام" لسنة 2020 من مجلة "تايم" الأمريكية 4 أسماء، هي الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وعمال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد، ومدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في أمريكا، أنتوني فوتشي، الذي ساعد في قيادة استجابة الحكومة الفيدرالية لتفشي فيروس "كورونا" المستجد، وأخيرا حركة العدالة العرقية "Black Lives Matter"، التي انطلقت عقب مقتل المواطن الأمريكي الأسود، جورج فلويد، على يد عناصر من الشرطة الأمريكية.

    انظر أيضا:

    المدعي العام الأمريكي يفتح تحقيقا مع نجل بايدن
    البيت الأبيض سيشهد عملية تنظيف "شاملة وعميقة" قبل انتقال جو بايدن
    بايدن: أطالب إدارة ترمب بتسريع إنتاج اللقاحات لصالح الشعب الأمريكي والعالم
    مجلة "تايم" الأمريكية تختار بايدن ونائبته كمالا هاريس شخصيتا العام
    ترامب: لماذا لم تقدم وسائل الإعلام المزيفة تقريرا عن أهمية بايدن قبل الانتخابات
    الكلمات الدلالية:
    شخصية العام, دونالد ترامب, قائمة مجلة تايم, أمريكا, جو بايدن
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    استعداد إحدى المشاركات في مسابقة كمال أجسام قبل صعودها خشبة المسرح خلال مسابقة آيرون فيت لكمال الأجسام في نيروبي، 5 ديسمبر 2020.
    أبرز الأحداث المصورة خلال الأسبوع من "سبوتنيك"
    موسكو ودمشق تشكلان عائقا لأمريكا في محاربة الإرهاب في سوريا
    موسكو ودمشق "تشكلان عائقا" لأمريكا في محاربة الإرهاب في سوريا
    إنفوجرافيك.. متى يبدأ تحصين البشرية بلقاح كورونا؟
    متى يبدأ تحصين البشرية بلقاح كورونا؟
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك