الحرس الثوري: إسرائيل اقتربت من نهايتها بعد اغتيال فخري زاده

قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، إن إسرائيل ومن وصفهم بـ"العملاء لها" سيدفعون ثمن عملية "الاغتيال الجبانة" للعالم النووي والدفاعي محسن فخري زاده.

أقرأ أيضا- إيران: تعرفنا على المخططين لاغتيال فخري زاده وإسرائيل وأمريكا متورطتان

وأضاف أن الشعب الإيراني سينتقم منهم بشدة في الوقت المناسب، مشددا على أن "الكيان الصهيوني بعمليته الإرهابية الغادرة هذه قد اقترب بنفسه من الانهيار والسقوط أكثر فأكثر"، حسبما نقلت وكالة "إيرنا".

وقال اللواء سلامي خلال زيارته لأسرة العالم الإيراني: "جريمة الإرهابيين الوحشية، خلقت شرفا عظيما للشهيد الدكتور فخري زاده، وهذا العالم كالشهيد اللواء الحاج قاسم سليماني، انتقم من الأميركيين مرات عديدة خلال حياته".

واستطرد:

لذا فإن الأعداء كانوا يضمرون الحقد للشهيد منذ أعوام مضت. إن الأبناء العظماء لهذا الشعب، الذين يتم اغتيالهم من قبل الشيطان الأكبر أمريكا والكيان الصهيوني، صنعوا شرفا كبيرا لإيران الإسلامية.

وتابع أن فخري زاده كان "عالما متخصصا وملتزما، خدم الوطن الإسلامي وشعبه بتواضع ومظلومية لسنوات عديدة، لكن الله تعالى عرّف هذه الشخصية اللامعة والشامخة للعالم، كشمس مشرقة، وسيظل اسمه خالدا في سماء اقتدار وعزة إيران الإسلامية".