محذرا من "البلطجي العالمي"... نتنياهو يوجه تهديدات نارية لإيران

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، رسائل تهديد لإيران خلال لقائه في إسرائيل روبرت أوبرايان مستشار الأمن القومي في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتناول اللقاء التهديدات في المنطقة التي تمثلها إيران بشكل أساسي، واتفاقات السلام الأخيرة مع الدول العربية التي تم التوصل إليها بوساطة أمريكية، بحسب القناة السابعة الإسرائيلية "عاروتس شيفع".

وقال نتنياهو في بداية الاجتماع: "تحت قيادة الرئيس ترامب، تعمل الولايات المتحدة وإسرائيل بشكل وثيق أكثر من أي وقت مضى. نتعاون لإحباط التهديدات المشتركة، ونتعاون في إحلال السلام. وفي هذين المجالين، أحرزنا تقدما كبيرا".

واعتبر نتنياهو أن اتفاقيات إبراهيم أدت إلى انطلاق تاريخية للسلام مع الدول العربية، مضيفا: "بدء ذلك بالإمارات والبحرين ثم السودان ومؤخرا أيضا المغرب (..) يواجه الإسرائيليون الآن معضلة صعبة بشأن الاختيار بين السفر إلى دبي أم المغرب".

وقال نتنياهو: "اعترف الرئيس ترامب بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان، وهو أمر بالغ الأهمية لنا من الناحية الاستراتيجية".

وأضاف "كما يتجلى التعاون الوثيق بيننا في قضايا الأمن القومي في جهودنا لكبح عدوان إيران وسباقها على القنبلة".

وتابع "بدلاً من تدليل الطغاة في طهران، تبنى الرئيس ترامب سياسة الضغط الأقصى، وهي سياسة تحظى بتأييد واسع في جميع أنحاء الشرق الأوسط".

ومضى رئيس الوزراء الإسرائيلي قائلا: "أشاد الإسرائيليون والعرب بالرئيس ترامب عندما خرج من أسوأ صفقة نووية مع إيران، عندما أعاد بل وزاد العقوبات القاسية عليها، وعندما قضى على الإرهابي اللدود قاسم سليماني. عندما يتفق الإسرائيليون والعرب على أشياء كثيرة، من المنطقي أن ينتبه العالم".

وتوجه نتنياهو برسائل تهديد إلى طهران قائلا "طالما استمرت إيران في إخضاع وتهدد جيرانها، وواصلت الدعوة لتدمير إسرائيل، وطالما استمرت في تمويل وتسليح المنظمات الإرهابية في المنطقة وفي أنحاء العالم، واستمرت في سباقها نحو حيازة سلاح نووي ووسائل إطلاق، يتعين علينا ألا نعود للوضع الطبيعي مع إيران، علينا أن نتحد لمواجهة هذا التهديد على السلم العالمي".

وأضاف "إذا فشلنا في إيقافها (إيران) عند حدها، فهي ستملك غدًا الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والمزودة بالرؤوس الحربية النووية القادرة على ضرب أوروبا وأمريكا، حيث ستصبح البلطجي العالمي وستشكل خطرًا على الجميع".

ولفت إلى أنه يتعين على الجميع الحيلولة دون ذلك، إذ "يسود إجماع لدى جميع حلفاء أمريكا في المنطقة على ذلك".