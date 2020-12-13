وزير الصحة الإسباني: بحلول الصيف قد نحقق مناعة القطيع

توقع سلفادور إيلا وزير الصحة الإسباني، اليوم الأحد، أن تحقق بلاده مناعة جماعية من فيروس كورونا المستجد في نهاية الصيف المقبل.

ونقلت "رويترز" اليوم الأحد، عن الوزير قوله إن: إسبانيا قد تشهد ما يعرف بمناعة القطيع، من كورونا في نهاية صيف 2021.

وأضاف أن التوصل لهذه النتيجة قد يحدث في حال جرى تطعيم عدد كاف من السكان البالغ تعدادهم 47 مليونا نسمة.

وأوضح الوزير الإسباني أن عملية التطعيم سوف تنطلق في بلاده في يناير/ كانون الثاني، مشيرا إلى ضرورة تطعيم أكثر من ثلثي السكان.

ورجح في تصريحات صحيفة بابليكو أن تبدأ نهاية وباء كورونا خلال 5 أو 6 أشهر.

وفي الإطار ذاته، حذر وزير الصحة المواطنين من عاقبة عدم الالتزام الإجراءات الاحترازية خلال احتفالات عيد الميلاد.

وإسبانيا، كانت واحدة من بين أكثر الدول الأوربية تضررا جراء وباء كورونا.

وبحسب وزارة الصحة، فقد ارتفعت عدد المصابين، بواقع 10519 مصابا يوم الجمعة الماضي ليبلغ إجمالي المصابين مليون و730575.

كما تزايدت أعداد الوفيات في اليوم ذاته 280 ليصبح إجمالي الوفيات 47624.