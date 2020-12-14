نتنياهو يدخل الحجر الصحي

يستعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لدخول الحجر الصحي إثر تحقيق وبائي تم إجراؤه معه، عقب مخالطته أحد المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الصفحة الرسمية لبنيامين نتنياهو، على "تويتر"، اليوم الاثنين: "لتحقيق وبائي أجري معه، سيدخل رئيس الوزراء نتنياهو الحجر الصحي وذلك حتى يوم الجمعة، بعد أن تبين أنه التقى شخصا مصابا بشكل مؤكد بفيروس كورونا المستجد".

لكنها أضافت: "رئيس الوزراء خضع أمس واليوم لفحوصات لتشخيص إصابته بالفيروس وكانت نتائجها سلبية".

وتجاوز عدد وفيات فيروس كورونا في إسرائيل 3 آلاف حالة، وفق ما أعلنته وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، بينما ذكرت أنه "تم تسجيل 1107 إصابات مؤكدة جديدة أمس الأحد، فيما وصلت نسبة الحالات الإيجابية 3.4 في المئة من بين إجمالي من أجروا الاختبارات".

وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أنه يوجد في إسرائيل 17373 حالة نشطة (مصابون حاليون)، 353 منهم في حالة وصفت بالحرجة، من بينهم 122 موصولون بأجهزة تنفس صناعي.

وتابعت: "من المتوقع أن تبدأ إسرائيل في تطعيم مواطنيها بلقاح فايزز المضاد لكورونا بدءا من الأسبوع المقبل"، بينما قالت قناة "كان"، اليوم الاثنين، إن صندوق المرضى (بمثابة تأمين صحي) سيقوم بتطيعم، نحو 82 ألفا و500 شخص يوميا.

لاحقا لتحقيق وبائي اجري معه، سيدخل رئيس الوزراء نتنياهو الحجر الصحي وذلك حتى يوم الجمعة، بعد أن تبين انه التقى شخصا مصابا بشكل مؤكد بفيروس كورونا. رئيس الوزراء خضع امس واليوم لفحوصات لتشخيص إصابته بالفيروس وكانت نتائجها سلبية. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) December 14, 2020

وكشفت القناة نفسها عن مخالطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يوم الثلاثاء الماضي، لمسؤول في حزب "الليكود" (بقيادة نتنياهو) تأكدت إصابته اليوم بكورونا.

وسبق أن خضع نتنياهو لعدة فحوصات لفيروس كورونا، ودخل الحجر الصحي مرتين على الأقل خلال الأشهر الماضية، بعد مخالطته مصابين بكورونا.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة)، 71 مليون مصاب، بينهم أكثر من 1.6 مليون حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.