موسكو تعلق على عقوبات واشنطن ضد أنقرة المتعلقة بتوريد "إس 400"

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن العقوبات الأمريكية ضد تركيا بسبب شرائها منظومات الدفاع الجوي "إس –400" لم تكن مفاجأة، فهذا دليل آخر على الموقف المتعجرف تجاه القانون الدولي، والإجراءات غير الشرعية العشوائية.

موسكو - سبوتنيك. وقال لافروف: "أصبح معروفاً أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على تركيا لشرائها "إس - 400"، فالولايات المتحدة تتحدث عن هذا الأمر منذ أكثر من عام، لذا فهذه ليست مفاجأة. هذا، بالطبع، هو شكل آخر لموقف الغطرسة تجاه القانون الدولي، وهو مظهر من مظاهر التدابير القسرية الأحادية غير المشروعة التي تستخدمها الولايات المتحدة لسنوات عديدة، على مدى عقود... وبالطبع، هذا لا يضيف مصداقية للولايات المتحدة على الساحة الدولية... بما في ذلك في مجال التعاون العسكري التقني".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد رفض، أواخر أيلول/ سبتمبر، ما وصفه بتهديدات الولايات المتحدة لبلاده بشأن بدء تجربة منظومة إس-400 للدفاع الصاروخي الروسية، والتي ترفضها واشنطن لمخالفتها لمنظومات حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وقال أردوغان، في خطاب من ولاية ملاطيا، موجها حديثه للولايات المتحدة: "هددتمونا وطلبتم منا إعادة منظومة إس – 400 لروسيا، أنتم لا تعرفون مع من تتعاملون، نحن تركيا ولسنا دولة قبلية".

وبدأت عمليات تسليم أنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس-400" الحديثة، والتي تسببت في أزمة في علاقات بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية، منتصف تموز/ يوليو 2019. وطالبت واشنطن بالتخلي عن هذه الصفقة مقابل شراء مجموعة باتريوت الأمريكية، مهددة بتأخير أو حتى إلغاء بيع أحدث مقاتلات "اف-35 " لها، بالإضافة إلى فرض عقوبات عليها.

وتكرر تركيا التأكيد على أن تجربتها لمنظومة الدفاع الجوي الروسية، إس-400، لا تتعارض مع التزاماتها كعضو ضمن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، داعية الدول الحليفة لاقتراح بدائل لتوفيق المنظومة مع أسلحة الحلف.