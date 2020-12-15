المعارضة التركية تطالب بوضع نظام "إس 400" في حالة تأهب بعد العقوبات الأمريكية

طالب البرلماني التركي المعارض، السكرتير الصحفي للجنة الشؤون الدولية أونال سيفيكيوز، بوضع نظام "إس 400" الذي اشترته تركيا من روسيا في حالة تأهب بعد العقوبات الأمريكية الأخيرة على تركيا.

قال سيفيكيوز في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه: "كان من المتوقع أن ينظر إلى خطوات تعزيز الدفاع في بلدنا، وهو واحد من أهم دول الناتو، على أنها إجراء لتقوية الحلف نفسه. اضطرت تركيا لشراء أنظمة "إس 400"، ويجب استخدام هذه الأنظمة التي تم الاستثمار فيها بـ 2.5 مليار دولار، في أقرب وقت ممكن".

بدأت عمليات تسليم أحدث أنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس 400"، التي تسببت في أزمة في علاقات تركيا مع الولايات المتحدة، في منتصف يوليو 2019.

وطالبت واشنطن أنقرة بالتخلي عن الصفقة وشراء أنظمة باتريوت الأمريكية في المقابل، مهددة بتأخير أو حتى إلغاء بيع أحدث مقاتلاتها "F-35" إلى تركيا، وكذلك بفرض عقوبات اقتصادية عليها.

رفضت أنقرة تقديم تنازلات وواصلت المفاوضات بشأن دفعة إضافية من "إس 400".

من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن العقوبات الأمريكية تتضمن حظر جميع تراخيص التصدير الأمريكية والتصاريح التي كانت ممنوحة لوكالة المشتريات الدفاعية التركية.

وذكر أن بلاده أوضحت لتركيا أن شراءها لمنظومة الدفاع الجوي الروسي "إس 400" سوف يعرض أمن التكنولوجيا العسكرية، والعسكريين في بلاده للخطر.