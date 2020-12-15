بسبب وباء كورونا.. حفل تنصيب افتراضي لبايدن

كشفت اللجنة المكلفة بتنظيم حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، ونائبته كاملا هاريس، أن الاحتفالات ستكون افتراضية بشكل كبير، بسبب وباء فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن يؤدي الرئيس ونائبته اليمين القانونية يوم 20 يناير/ كانون الثاني على درج مبنى الكونغرس، بحسب "رويترز"، اليوم الثلاثاء.

وجاء في بيان للجنة أن عدد المشاركين في كل من الاحتفال والعرض التقليدي الذي يعقبه، سيكون محدودا.

ودعت اللجنة الجمهور إلى تجنب الانتقال إلى واشنطن لمشاهدة مراسم التنصيب، التي عادة ما كانت تجذب مئات الآلاف.

ونقلت الوكالة عن بيان لتوني ألين المدير التنفيذي للجنة أن الهدف هو تنظيم حفل يحافظ على سلامة الناس، وفي ذات الوقت يحترم التقاليد العريقة للرئاسة.

وحرص بايدن خلال معظم فترة الانتخابات الرئاسية على الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

ويتوقع أن يكون حفل التنصيب مشابها لمؤتمر الحزب الديمقراطي في الصيف الماضي، الذي تضمن برامج افتراضية مع وجود مشاركين من أنحاء البلاد.

وتسبب وباء كورونا الذي يتوقع أن يتفاقم خلال فصل الشتاء بالولايات المتحدة في وفاة أكثر من 300 ألف أمريكي.