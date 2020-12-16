وكالة: مجلس الأمن يعين البلغاري نيكولاي ملادينوف مبعوثا لدى ليبيا

وافق مجلس الأمن الدولي، يوم الثلاثاء، على تعيين البلغاري نيكولاي ملادينوف مبعوثا خاصا للأمم المتحدة لليبيا، والنرويجي تور فنيسلاند مبعوثا للأمم المتحدة للشرق الأوسط.

ونقلت وكالة "رويترز" عن دبلوماسيين قولهم، إن "مجلس الأمن الدولي وافق على اقتراح قدمه الأمين العام، أنطونيو غوتيريش بتعيين ملادينوف وتور فينيسلاند".



وسيحل ملادينوف محل غسان سلامة الذي استقال من منصبه كمبعوث للأمم المتحدة لليبيا في مارس/آذار الماضي، بسبب التوتر.

بينما عين تور فنيسلاند خلفا لملادينوف الذي قضى السنوات الخمس الماضية كوسيط للأمم المتحدة بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وتنهي التعيينات أشهر من المشاحنات بين أعضاء المجلس التي أثارها الضغط الأمريكي لتقسيم دور ليبيا، حيث يدير شخص البعثة السياسية للأمم المتحدة وآخر على الوساطة في الصراعات.

ووافق مجلس الأمن على ذلك الاقتراح في سبتمبر/أيلول، ولكن روسيا والصين امتنعتا عن التصويت.

وقالت الهيئة المكونة من 15 عضوا فى بيان لها، يوم الثلاثاء "إن أعضاء مجلس الأمن أكدوا على أهمية وجود آلية مراقبة لوقف إطلاق النار ذات مصداقية وفعالة بقيادة ليبيا ويتطلعون إلى تقرير شامل من الأمين العام حول مقترحات المراقبة الفعالة لوقف إطلاق النار تحت رعاية الأمم المتحدة".

كما جدد المجلس الدعوة إلى انسحاب جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب من ليبيا.