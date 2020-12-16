إعلام: بايدن يختار حاكمة ميشيغان السابقة لمنصب وزيرة الطاقة

قال مصدران مطلعان، إن "من المتوقع أن يختار الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن حاكمة ولاية ميشيغان السابقة جنيفر غرانهولم لمنصب وزيرة الطاقة في إدارته.

كانت غرانهولم (61 عاما) أول امرأة تشغل منصب حاكم ولاية ميشيغان، حيث خدمت فترتين من 2003 إلى 2011، وفقا لرويترز.



وعملت مع بايدن، الذي كان نائب الرئيس في عهد باراك أوباما، على حزمة إنقاذ شركتي جنرال موتورز وكرايسلر.

وعلى الرغم من مخاوف بعض العاملين في قطاع السيارات، فقد دعمت غرانهولم الجهود المبذولة لبناء مصانع بطاريات متقدمة للسيارات الكهربائية في ميشيغان.

كما كافحت لتطبيق معيار يُلزم بأن يتم توليد جزء من طاقة الولاية من مصادر متجددة.

وإذا أكد مجلس الشيوخ ترشيحها، فمن المتوقع أن تلعب غرانهولم دورا في تعزيز ملفات البطاريات المتقدمة وكفاءة الطاقة وتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة والنووية، في الوقت الذي سيجعل فيه بايدن التصدي لتغير المناخ أحد ركائز إدارته.