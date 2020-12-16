خامنئي: الأعمال الأمريكية العدائية ضد إيران لن تنتهي برحيل ترامب

طالب المرشد الإيراني الأعلى، آيه الله علي خامنئي، اليوم الأربعاء، مسؤولي بلاده بالتركيز على إفشال العقوبات الأميركية على بلاده قبل التركيز على رفعها.

طهران، 16 ديسمبر - سبوتنيك. أكد المرشد الأعلى الإيراني، على خامنئي، أن "الأعمال العدائية" للولايات المتحدة ضد بلاده لن تنتهي برحيل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مطالبًا بالتركيز على إفشال العقوبات الموقعة على طهران.

وقال خامنئي، في كلمة متلفزة، اليوم الأربعاء "لقد رأيت ما فعله بكم أميركا ترامب وأميركا (الرئيس الأميركي السابق باراك) أوباما"، مضيفًا أن "الأعمال العدائية ليست خاصة بأميركا ترامب، وتنتهي عندما يغادر، بل أن أميركا أوباما فعلت أشياء سيئة للشعب الإيراني".

وطالب خامنئي "المسؤولين في إيران بالتركيز على إفشال العقوبات الأميركية على بلاده قبل التركيز على رفعها".

وأكد الرئيس الإيراني حسن روحاني في هذا الصدد، اليوم الأربعاء، أن إيران ليست سعيدة بمجيء جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة، لكنها سعيدة برحيل "الإرهابي" دونالد ترامب.

قال الرئيس الإيراني خلال اجتماع الحكومة، اليوم الأربعاء: "عندما تفاوضنا على الاتفاق النووي كان هناك سبع سيوف على رقابنا وهي قرارات مجلس الأمن الدولي السبعة"، مضيفا "نحن في الاتفاق النووي أثبتنا أننا أكثر الدول في العالم التزاما بتعهداتنا".