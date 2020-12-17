محلل سياسي يتوقع تضرر العلاقات التركية الأمريكية ويستبعد رد أنقرة على العقوبات

قال الكاتب والمحلل السياسي التركي، طه عودة أوغلو، إن فرض عقوبات على تركيا من شأنه أن يؤثر في مسار العلاقات التركية الأمريكية، مستبعدا في الوقت نفسه أن ترد أنقرة على هذه العقوبات .

وأشار طه عودة أوغلو، في تصريحات لراديو "سبوتنيك"، إلى أن التصريحات الروسية في هذا الإطار كانت أقوى من نظيرتها التركية، عندما وصفت العقوبات المفروضة على تركيا بالغطرسة الأمريكية، فيما لم تكن تصريحات المسؤولين الأتراك قاسية فيما يتعلق بالعلاقات بين أنقرة وواشنطن.

وأوضح أوغلو، أن تركيا تحاول أن تبقي الباب مفتوحا مع الولايات المتحدة علي الرغم من امتعاضها من هذه العقوبات، مشددا علي أن هذا لا يعني تخلي تركيا عن سياساتها المتعلقة بسيادتها، وبالتالي فإن إلغاء صفقة إس 400 " صعب جدا، على حد قوله.

وتابع "أنه من الممكن أن تقوم أنقرة في الوقت الحالي بعدم تفعيل منظومة إس 400 من أجل الحفاظ علي العلاقات التركية الأمريكية .

واستبعد المحلل السياسي التركي، أن ترد أنقرة علي العقوبات الأمريكية، ولكنها قد تحاول خلال الفترة المقبلة التقليل من حجم هذه العقوبات من خلال إجراء حركة دبلوماسية قوية مع الإدارة الأمريكية الجديدة لإقناع واشنطن بأن العقوبات سيكون لها تأثير علي العلاقات التركية الأمريكية وكذلك العلاقات مع حلف الناتو .

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق، إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على بلاده، تعد أول تطبيق لقانون كاتسا على دولة عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأكد الرئيس التركي، أن مشكلة الولايات المتحدة لم تكن مع منظومة "إس- 400" الروسية لذاتها، وإنما لأن بلاده لبت احتياجاتها العسكرية من بلد آخر.

واعتبر أردوغان قرار الولايات المتحدة الأمريكية بفرض عقوبات على أنقرة بمثابة "الاعتداء العلني" على بلاده.