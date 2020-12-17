بوتين: روسيا مضطرة للرد على التهديدات بأنواع جديدة من الأسلحة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا اضطرت للرد بإنتاج أنواع جديدة من الأسلحة على التهديدات الجديدة التي ظهرت بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.

وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي كبير اليوم الخميس:

"ألا يجب أن نرد على هذا، هل انسحبنا من معاهدة الدفاع ضد الصواريخ؟ لم نفعل ذلك، ونحن مضطرون للرد من خلال إنشاء أنظمة أسلحة جديدة توقف التهديدات".

وأشار الرئيس إلى أن روسيا "سمعت" في الوقت المناسب تأكيدات بأن الناتو لن يتطور شرقًا، وقال إن حلف شمال الأطلسي شهد في الواقع موجتين من التوسع، ونتيجة لذلك "أصبحت البنية التحتية العسكرية للناتو أقرب إلى حدودنا".

بالإضافة إلى ذلك، أشار بوتين إلى أن الولايات المتحدة، وليس روسيا، هي التي انسحبت من معاهدة الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى ومعاهدة الأجواء المفتوحة.

واعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الجيش الروسي هو أحد أكثر الجيوش كفاءة في العالم.

وقال الرئيس الروسي في مؤتمره الصحفي السنوي اليوم الخميس:

"بالنظر إلى حالة الجيش التي كانت في عام 1993، هل كان من الممكن [الحديث عن حرمة أراضي روسيا الاتحادية؟، يمكنكم قول أي شيء تريدوه. هل يمكننا تأمين ذلك؟ لن تستخدم قنبلة ذرية في كل حالة، أليس كذلك. وقد انهارت قواتنا المسلحة التقليدية عمليًا. ولمحاربة الإرهاب الدولي في القوقاز، لم يكن بالإمكان تجميع 50 ألف حربة من جميع أنحاء البلاد، وكان لدى الجيش أكثر من مليون شخص"، في إشارة إلى التعديلات التي أدخلت على الدستور الروسي في عام 2020 مقارنة بوثيقة 1993.

وأضاف الرئيس "الآن الوضع مختلف، الآن حتى خصومنا يقولون بالفعل، نعم، هناك عدد أقل منهم، لكنهم أصبحوا أكثر فاعلية، لدى روسيا أحد أكثر الجيوش فاعلية في العالم اليوم".