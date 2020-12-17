خطاب متداول يثير جدلا واسعا... هل قال بايدن ذلك الكلام عن المغرب بشأن الصحراء؟

تزامنا مع إعلان أمريكا اعترافها بسيادة المملكة المغربية على منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها، تداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يدعون أنه اعتراف من الرئيس المنتخب جو بايدن بالأمر ذاته.

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الفيديو المتداول يقال إنه يرجع للعام 2014، حين كان بايدن نائبا للرئيس السابق باراك أوباما، وجاء مع تعليق "قال بايدن إن المغرب له مكانة خاصة في قلوب الأمريكيين، فهو أول بلد اعترف بأمريكا كدولة في العام 1777، وأنا هنا للاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه". لكنه ادعاء غير صحيح.

في الفيديو المحذوف من "فيسبوك" (يمكن مراجعة صورة المنشور من هنا)، لم يقل بايدن أي شيء عن مسألة سيادة المغرب، فقط يمكن سماعه وهو يردد أن المغرب أول بلد اعترف بأمريكا العام 1777. وجاء ذلك خلال خطاب ألقاه في قمة المناخ في مراكش عام 2014.

ولم يأت بايدن على ذكر مسألة السيادة على الصحراء الغربية، ولم يذكر تحديدا عبارة "أنا هنا للاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه"، وفقا للمراجعة الكاملة لخطابه آنذاك.