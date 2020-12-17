البابا فرنسيس يطالب بتوجيه أموال التسلح لتوفير لقاح كورونا للفقراء

وجه بابا الفاتيكان، اليوم الخميس، رسالة إلى قادة العالم بمناسبة اليوم العالمي للسلام.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، فإن رسالة البابا فرنسيس تدعو إلى تحويل الأموال المخصصة للتسلح إلى مواجهة مشكلات مثل وباء كورونا المستجد.

وحث البابا على إنشاء صندوق دولي بأموال التسلح حتى تستخدم في القضاء على الفقر، وتأمين وصول لقاحات كورونا للفقراء.

وأشار البابا إلى كم الأموال التي تُنفق على التسلح، وخاصة الأسلحة النووية، مشددا على إمكانية استخدامها في أولويات أهم مثل مكافحة الفقر ونشر السلام.

واعتبر البابا أن المشكلات الدولية مثل وباء كورونا، والتغيرات المناخية، جعلت هذه التحديات أكثر بروزا.

وبعث البابا بالتحية للعاملين في المجال الطبي الذي يخاطرون بحياتهم لإنقاذ ضحايا فيروس كورونا.

وفي رسالته السنوية، والتي جاءت هذا العام تحت عنوان "ثقافة العناية كمسيرة سلام"، اعتاد البابا على توجيه رسائل لقادة العالم والمنظمات الدولية، وقيادات الديانات الأخرى.

يذكر أن الكنيسة الكاثوليكية تحتفل باليوم العالمي للسلام في في الأول من يناير/ كانون الثاني.