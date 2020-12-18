صور أقمار صناعية تكشف "مفاجأة" نووية تحت الأرض في إيران

كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، أن إيران بدأت بتشييد منشأة نووية تحت الأرض في فوردو.

أفادت وكالة "أسوشيتد برس"، بأنها حصلت على صور أقمار صناعية توضح بدأ التشييد في أواخر سبتمبر/ أيلول.

BREAKING: Satellite photos obtained by the AP show Iran building at its underground Fordo nuclear site amid tensions with the US. https://t.co/2Fk7IKR7nU — The Associated Press (@AP) December 18, 2020

وأضافت الوكالة أن "الصور التي تم الحصول عليها من شركة "ماكسار تكنولوجي"، تظهر أن العمل يجري في الجزء الشمال الغربي من الموقع، بالقرب من مدينة قم، على بعد حوالي 90 كم جنوب غربي طهران.

وأوضحت أن "صورة التقطت في 11 ديسمبر/ كانون الأول، تظهر أساس البناء المفترض مع عشرات الأعمدة، التي يمكن استخدامها لدعم المبنى في المناطق الخطرة الزلزالية".

وأشارت إلى أن "الموقع مجاور لمباني ملحقة لمركز الأبحاث العلمية في فوردو".

يأتي هذا في وقت يستمر في التجاذب والجدال حول البرنامج النووي الإيراني، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم 8 مايو/ أيار 2018، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الشامل بشأن الاتفاق النووي الإيراني، الذي تم التوصل إليه بين "السداسية الدولية" كرعاة دوليين [روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا] وإيران في عام 2015.

وأعادت الولايات المتحدة، فرض عقوبات واسعة النطاق ضد إيران والدول المتعاملة معها اعتبارا من يوم 7 أغسطس/آب من العام نفسه، الشيء الذي ردت عليه طهران بزيادة نسبة التخصيب لليورانيوم.

يذكر أن باقي الأعضاء، الوسطاء الدوليين، "الخمسة" رفضوا من جانبهم، هذه الخطوة من الولايات المتحدة. وأعلن الشركاء الأوروبيون لواشنطن، أنهم ينوون الاستمرار في الالتزام بشروط الصفقة مع إيران، داعين طهران إلى التقيد بها.