أردوغان يدعو ميركل لفتح "صفحة جديدة" في العلاقات التركية الأوروبية

دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة 18 ديسمبر/كانون الأول، المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، لفتح صفحة جديدة في العلاقات التركية الأوروبية.

وجاءت تصريحات أردوغان، التي نقلتها وكالة أنباء الأناضول التركية، في اتصال مرئي مع ميركل.

وبحث أردوغان وميركل تطوير العلاقات الثنائية بين تركيا وأوروبا في المرحلة المقبلة.

وشكر الرئيس التركي المستشارة الألمانية على مساهمتها وجهودها البناءة في تطوير العلاقات بين تركيا وأوروبا.

وكان أردوغان قد قال في تصريحات سابقة إن مستقبل بلاده في القارة الأوروبية وليس في أي مكان آخر.

وقال الرئيس التركي، خلال اجتماع عبر تقنية الفيديو مع قيادات بحزب العدالة والتنمية الحاكم: "نرى مستقبلنا في أوروبا وليس في مكان آخر ونريد إقامة تعاون أقوى مع أصدقائنا وحلفائنا".

وتابع أيضًا "ننتظر من الاتحاد الأوروبي عدم ممارسة التمييز والالتزام بتعهداته"، في ظل حديثه عن الاتفاق الجمركي ورفع التأشيرات بين الجانبين بجانب مسألة اللاجئين.

#عاجل | #أردوغان يعرب لميركل عن رغبته في فتح صحفة جديدة في العلاقات التركية الأوروبية شاكرا مساهماتها وجهودها البناءة — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) December 18, 2020

​كما أوضح الرئيس التركي أن بلاده ترغب أيضًا في تعزيز علاقات "التحالف الوثيقة مع الولايات المتحدة"، بجانب أيضًا عدم تجاهل "الدول التي لدينا تاريخ عريق معها مثل روسيا والصين".