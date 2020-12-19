كامالا هاريس: 3 ملايين طالب أمريكي ليس لديهم إنترنت منزلي

قالت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بادين، إن 3 ملايين طالب أمريكي لا يستطيعون الوصول إلى خدمات الإنترنت في المنزل.

وكتبت في تدوينة على "تويتر" اليوم السبت: "هذه المشكلة جعلت المدارس في العديد من المقاطعات تسارع الزمن للبحث عن وسائل يمكن عن طريقها الوصول إلى التلاميذ في مدارسهم لاستكمال المناهج الدراسية".

وتابعت: "سواء استمر وباء كورونا أو انتهت تلك الأزمة العالمية، سأواصل العمل مع الرئيس المنتخب جو بايدن، للتوسع في توفير خدمات الإنترنت حتى يصبح متاحا لكل مواطن في الولايات المتحدة الأمريكية".

Nearly 3M students nationwide don’t have access to the internet at home—leaving many school districts this year scrambling to find ways to reach students. Pandemic or not, @JoeBiden and I are committed to expanding broadband access to every American.https://t.co/8suAGrlFPB — Kamala Harris (@KamalaHarris) December 19, 2020

وتسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في توقف الدراسة في العديد من الدول ومنها الولايات المتحدة الأمريكية، وبدأ الاعتماد على التعلم الإلكتروني عبر الإنترنت، باعتبارها وسيلة أقل خطرا على التلاميذ من الذهاب إلى المدارس.

وبينما يدعم الرئيس المنتهية ولايته إغلاق المدارس لمحاربة الوباء ومنع انتشاره بين التلاميذ، يدعم الرئيس المنتخب جو بايدن فكرة فتح المدارس واتباع الإجراءات الاحترازية.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 75 مليون مصاب، بينهم أكثر من 1.6 مليون حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.