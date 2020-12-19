لمواجهة سلالة جديدة من كورونا... بريطانيا تفرض قيودا أشد صرامة

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم السبت، أن بعض المناطق في بلاده سوف تخضع لقيود جديدة أكثر صرامة، لمواجهة تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد أكثر عدوى.

وقال جونسون في مؤتمر صحفي إن: لندن وجنوب شرقي إنجلترا سيخضعان لمستوى أعلى من قيود "كوفيد 19"، لمواجهة تفشي الوباء، بحسب "رويترز".

وأضاف جونسون: "ربما تكون (السلالة الجديدة) أكثر قابلية للعدوى، بنسبة 70%، عن السلالة القديمة، النسخة الأصلية من المرض".

وتابع رئيس الوزراء البريطاني: "من منطلق الأدلة المبكرة التي حصلنا عليها بشأن هذا النوع الجديد من الفيروس، والخطر المحتمل الذي تمثله، يؤلمني أن أخبركم أننا لن نستطيع الاحتفال بالكريسماس كمان كان مخطط".

ووفقا للقيود الجديدة، التي سوف تُطبق اعتبارا من غد الأحد، فلن يكون بمقدور الأشخاص في الأماكن التي يغطيها المستوى الرابع من القيود، الاختلاط بالأسر الأخرى.

كما أن الأشخاص المقيمين في مناطق أخرى سيكون بإمكانهم الالتقاء في يوم واحد فقط بدلا من 5 أيام.

وتأتي تصريحات جونسون، عقب تأكيد كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا، كريس ويتي، أن سلالة فيروس كورونا الجديدة التي ظهرت في البلاد يمكن أن تنتشر بشكل أسرع.

ودعا كريس ويتي إلى مزيد من اليقظة العامة للحد من انتقال العدوى.