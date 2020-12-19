ترامب عن الهجوم الإلكتروني: كافة الأمور تحت السيطرة

قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، من خطورة الهجوم الإلكتروني "الهائل" الذي استهدف أنظمة الكمبيوتر الحكومية في بلاده.

وفي تغريدة على حسابه بموقع تويتر قال الرئيس الأمريكي:" الاختراق الإلكتروني أكبر بكثير في وسائل الإعلام الإخبارية المزيفة منه في الواقع".

​ وأضاف ترامب قائلا: "لقد تم إعلامي بالأمور بشكل كامل وكافة الأمور تحت السيطرة. روسيا، روسيا، روسيا، الأنشودة الرتيبة التي لها أولوية عندما يحدث شيء، لأن وسائل الإعلام الرئيسية، في الغالب لأسباب مالية، تخشى مناقشة إمكانية أن تكون الصين هي من يقف وراء هذا".

The Cyber Hack is far greater in the Fake News Media than in actuality. I have been fully briefed and everything is well under control. Russia, Russia, Russia is the priority chant when anything happens because Lamestream is, for mostly financial reasons, petrified of.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 19, 2020

​وجاءت تصريحات ترامب تعليقا على ما تصفه تقارير إخبارية بأنه أخطر هجوم سيبراني في تاريخ الولايات المتحدة.

وأظهر تحليل لسجلات الإنترنت، اطلعت عليه وكالة "رويترز" أن متسللين اخترقوا أنظمة شركة أمريكية لتقديم خدمات الإنترنت وحكومة محلية في ولاية أريزونا، في إطار حملة تجسس إلكتروني واسعة النطاق جرى الكشف عنها هذا الأسبوع.

وكانت عملية الاختراق التي تسللت إلى برمجيات إدارة شبكة عامة طورتها شركة (سولار-ويندز كورب) تستهدف الوصول إلى مجموعة من الوكالات الحكومية الأمريكية.

وتلك العملية واحدة من أكبر عمليات الاختراق الإلكتروني على الإطلاق التي كُشف النقاب عنها ودفعت الفرق الأمنية حول العالم للمسارعة لاحتواء الأضرار الناجمة عنها.

وتظهر السجلات أن وزارات الدفاع والخارجية والداخلية كانت من بين أهداف عملية الاختراق بين مؤسسات ومنظمات أخرى في الولايات المتحدة.

ولم يتضح إن كانت عملية الاختراق قد نجحت بالفعل في الحصول على أي معلومات حساسة.