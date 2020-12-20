رئيسة مجلس النواب الامريكي: نقترب من إقرار خطة "مساعدات كورونا" بقيمة 900 مليار دولار

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، الديمقراطية نانسي بيلوسي، أمس السبت، إن الكونغرس "اقترب من الاتفاق على مشروع قانون مساعدات لتخفيف آثار فيروس كورونا، بقيمة 900 مليار دولار".

وقالت بيلوسي في مكالمة هاتفية مع أعضاء حزبها لمناقشة محادثات الصفقة: "اقتربنا من الحل، وهو في متناول اليد"، بحسب "رويترز".

ويهدف مشروع القانون إلى مساعدة الأمريكيين على تحمل التكاليف الصحية والاقتصادية الباهظة، خلال هذه الفترة.

والثلاثاء الماضي، قال قادة في الكونغرس إنهم أحرزوا تقدما كبيرا نحو الانتهاء من المحادثات التي جرت في وقت متأخر من الليل بهدف معالجة الخسائر البشرية والاقتصادية الجسيمة للوباء، وتمويل الحكومة الفيدرالية لتجنب إغلاقها.

وكان زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، يدفع بهذا الاتجاه، متجاهلا المساعدة المحلية التي يريدها الديمقراطيون والحماية من الالتزامات التي يطالب بها الجمهوريون، وهما العنصران الأكثر إثارة للجدل على الطاولة.

ويتضمن الاقتراح البالغ حجمه 908 مليارات دولار تقريبا؛ 288 مليار دولار من المساعدات للأنشطة التجارية الصغيرة مثل قروض برنامج حماية الرواتب، و160 مليار دولار من المساعدات للحكومات المحلية والولايات، و180 مليار دولار لدفع 300 دولار أسبوعيا من إعانات البطالة الإضافية حتى مارس/ آذار، وفقا لمسودة إطار العمل.