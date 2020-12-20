محكمة ولاية مينيسوتا تصر على بث جلسة "جورج فلويد" بشكل مباشر

اتخذ مجددا عدد من القرارات بحق ضباط الشرطة الأمريكية الأربعة الذين قاموا بقتل المواطن الأفريقي الذي سبب موته احتجاجات قامت على مستوى البلاد لأسابيع.

وأكد قاض في ولاية مينيسوتا قراره ببث جلسة محاكمة الضباط الأربعة المتهمين بقتل الأفريقي جورج فلويد، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

Judge holds firm on allowing livestream of George Floyd trial https://t.co/uajitBcKaK pic.twitter.com/OAoUNVcFtn — New York Post (@nypost) December 20, 2020

​ورفض القاضي بيتر كاهيل حجج المدعين الذين وجدوا أن السماح للكاميرات بالدخول إلى قاعة المحكمة قد ينتهك قواعد المحكمة أو يخيف الشهود.

وعلى الرغم من الاعتراضات التي جاءت ضد قرار القاض في مينيسوتا إلا أنه أصر على دخول الكاميرات قاعة المحكمة خلال الجلسة.

وجاء إصرار القاضي على قراره بعد تصوير الشرطي الأبيض وهو يضغط بركبته على عنق فلويد لأكثر من ثماني دقائق وعرضه على جميع مواقع التواصل وشاشات التلفزة.

والجدير بالذكر أنه قد تم فصل الضابط من عمله بعد هذه الحادثة وحول للقضاء بتهمة القتل العمد.

وأما زملاء الضابط ألكسندر، كينج وتوماس لين وتو ثاو متهمون مع زميلهم بالمساعدة والتحريض على القتل.