أول دولة أجنبية تسجل لقاح "سبوتنيك V"

صرح الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، بأن جمهورية بيلاروسيا أصبحت أولى الدول الأجنبية التي تسجل لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا، وتعمل الآن على تنظيم إنتاجه.

وجاء في بيان الصندوق الروسي، اليوم الاثنين: "يعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة عن إصدار تصريح تسويق للقاح الروسي ضد فيروس كورونا "سبوتنيك V" من قبل وزارة الصحة في جمهورية بيلاروسيا، وهكذا أصبحت بيلاروسيا أول دولة أجنبية تسجل رسميًا هذا اللقاح على أراضيها".

وأعرب المتخصصون في وزارة الصحة البيلاروسية، عن تقديرهم البالغ لسلامة وفعالية لقاح "سبوتنيك V"، الذي تم إنشاؤه على منصة مجربة ومدروسة جيدًا لناقلات الفيروس الغدي البشري.

وسيؤدي تسجيل اللقاح في بيلاروسيا وتوطين إنتاجه إلى تسريع نطاق التطعيم بشكل كبير للسكان وحماية صحة المواطنين بمساعدة أحد اللقاحات الأكثر فعالية المتاحة في العالم اليوم

وعند تسجيل اللقاح، أخذت وزارة الصحة في بيلاروسيا في الاعتبار البيانات التي تم الحصول عليها أثناء التجارب السريرية في روسيا.

وبدأ تطعيم المتطوعين في بيلاروسيا في الأول من أكتوبر / تشرين الأول كجزء من تجربة سريرية مزدوجة.

وكشفت المتحدثة باسم الرئيس البيلاروسي، ناتاليا إيسمونت، نهاية الشهر الماضي، أن العديد من المسؤولين في البلاد تلقوا لقاح "سبوتنيك V" الروسي في الفترة الأخيرة.

وكانت روسيا قد أعلنت، في آب/ أغسطس الماضي، تسجيل أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19". وحتى الآن تم تسجيل لقاحين، الأول "سبوتنيك V" ويطوره مركز "غامالي" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه اسم "إيبيفاك كورونا" يطوره مركز "فيكتور" الحكومي".