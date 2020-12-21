الصحة البيلاروسية تعلن موعد بدء التطعيم بلقاح "سبوتنيك V"

قال وزير الصحة البيلاروسي دميتري بينيفيتش، اليوم الاثنين، إن تطعيم البيلاروسيين ضد فيروس كورونا بلقاح "سبوتنيك V" الروسي يبدأ في يناير/ كانون الثاني.

وأضاف بينيفيتش "المرحلة الأولى من التطعيم ستشمل عاملين طبيين ومدرسين وعاملين في التجارة ومجالات أخرى، بسبب مهنهم التي تستوجب الاتصال بعدد كبير من الناس. سيحصلون على اللقاح مجانًا".

وأعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة عن إصدار تصريح تسويق للقاح الروسي ضد فيروس كورونا "سبوتنيك V" من قبل وزارة الصحة في جمهورية بيلاروسيا، وهكذا أصبحت بيلاروسيا أول دولة أجنبية تسجل رسميًا هذا اللقاح على أراضيها".

وأعرب المتخصصون في وزارة الصحة البيلاروسية، عن تقديرهم البالغ لسلامة وفعالية لقاح "سبوتنيك V"، الذي تم إنشاؤه على منصة مجربة ومدروسة جيدًا لناقلات الفيروس الغدي البشري.

وسيؤدي تسجيل اللقاح في بيلاروسيا وتوطين إنتاجه إلى تسريع نطاق التطعيم بشكل كبير للسكان وحماية صحة المواطنين بمساعدة أحد اللقاحات الأكثر فعالية المتاحة في العالم اليوم.

وكشفت المتحدثة باسم الرئيس البيلاروسي، ناتاليا إيسمونت، نهاية الشهر الماضي، أن العديد من المسؤولين في البلاد تلقوا لقاح "سبوتنيك V" الروسي في الفترة الأخيرة.

وكانت روسيا قد أعلنت، في آب/ أغسطس الماضي، تسجيل أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19". وحتى الآن تم تسجيل لقاحين، الأول "سبوتنيك V" ويطوره مركز "غامالي" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه اسم "إيبيفاك كورونا" يطوره مركز "فيكتور" الحكومي.