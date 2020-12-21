بعد 32 عاما على تفجير لوكربي... أسكتلندا تعلن مستجدات في القضية

أعلنت السلطات الأسكتلندية أنها ستتعاون مع نظيرتها الأمريكية في مستجدات قضية تفجير "طائرة لوكربي".

وذكرت وكالة "رويترز"، اليوم، أن إعلان ممثلي الادعاء الأسكتلنديين التعاون في القضية، جاء بعد أن تم الكشف عن اتهامات جنائية بحق مشتبه به ثالث في القضية.

وتم توجيه تهمتان مرتبطتان بتفجير طائرة "بان أم رقم 103" فوق لوكربي بأسكتلندا عام 1988، للمشتبه به، الذي يدعى أبو عقيلة محمد مسعود، وهو مسؤول في المخابرات الليبية.

ونقلت الوكالة عن المدعي العام الأسكتلندي جيمس وولف أن المدعين في أسكتلندا سيواصلون العمل مع نظرائهم الأمريكيين.

وأوضح وولف أنه لن يدلي بتصريحات جديدة حاليا، وذلك لأن التحقيق الجنائي الأسكتلندي مستمر في الحادث، الذي أسفر عن مقتل 270 شخصا.

وقبل أيام أعلنت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن وزارة العدل الأمريكية برئاسة المدعي العام، وليام بار، تخطط لتوجيه تهم جنائية في الأيام المقبلة ضد مشتبه به آخر في حادث لوكربي، وذلك بالتزامن مع الذكرى الـ 32 للحادث.

وبحسب ما نقلته الصحيفة عن مصادر مطلعة على الأمر، فإن المكان الدقيق لمسعود غير معروف، إلا أنها ذكرت أنه وفي وقت من الأوقات، سُجن في ليبيا لارتكاب جرائم غير ذات صلة.