أعلى محكمة في كوسوفو تقضي بعدم قانونية تصويت البرلمان على الحكومة الجديدة

قضت أعلى محكمة في كوسوفو، يوم الاثنين، بعدم قانونية تصويت البرلمان في يونيو/حزيران على الحكومة الجديدة، مما يقود البلاد نحو إجراء انتخابات مبكرة.

وقالت محكمة كوسوفو الدستورية إن "انتخاب حكومة رئيس الوزراء عبد الله هوتي في يونيو/حزيران لا يتوافق مع الفقرة الثالثة من المادة 95 في الدستور".



وطلبت المحكمة من رئيس البلاد تحديد موعد لانتخابات جديدة، وفقا لـ "ياهو نيوز".

وانتخب 61 نائبا فى برلمان الدولة البلقانية الذى يضم 120 مقعدا الحكومة التى يرأسها يمين الوسط رابطة كوسوفو الديمقراطية، بعد أسابيع من المشاحنات القانونية عقب إقالة الحكومة السابقة.

وقدم ألبين كورتي، الذى خسرت حكومته التصويت بعد حجب الثقة عنها، شكوى إلى المحكمة الدستورية يطالب فيها بالحكم فيما إذا كانت حكومة هوتي قد انتخبت بشكل قانوني.

وكان كورتي قد جادل بأن التصويت الحاسم للنائب تيم عريفي، من حزب أقلية عرقية، غير قانوني لأنه أدين بالفعل بالاحتيال.

وأيدت المحكمة الدستورية يوم الاثنين حجة كورتي.