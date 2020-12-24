الإجابة عن سؤال: هل يقي لقاح "سبوتنيك V" من سلالة كورونا الجديدة؟

أجاب رئيس مركز "غامالي" لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة في وزارة الصحة الروسية، البروفيسور ألكسندر غينتسبورغ، على سؤال: "هل يقي لقاح سبوتنيك V من سلالة فيروس كورونا المستجد الجديدة.

موسكو – سبوتنيك. أعلن غينتسبورغ، اليوم الخميس 24 ديسمبر/ كانون الأول، أن لقاح "سبوتنيك V" سيقي من السلالة البريطانية لـ"كوفيد-19"، حيث تؤثر هذه الطفرة على نقطة صغيرة فقط على سطح بروتين الفيروس.

وقال غينتسبورغ، خلال مؤتمر صحفي: "نعم، بالطبع، لقاح سبوتنيك V سيحمي من هذه الطفرة".

وأشار إلى أن اللقاح يخلق مناعة ضد كل بروتينات فيروس كورونا المستجد، والطفرة الموجودة في المملكة المتحدة تغير نقطة صغيرة واحدة فقط على سطح البروتين.

هذا وأعلن المجلس الاستشاري البريطاني المعني بالتهديدات الجديدة والناشئة لفيروسات الجهاز التنفسي، يوم السبت الماضي، أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد، والتي تنتشر بمعدل أسرع، تتطلب الحذر من السكان.

وفقًا للتقديرات الأولية، قد يكون معل انتشار السلالة الجديدة أعلى بنسبة 70 بالمئة، حيث تبين أنه أكثر خطورة من حيث الوفاة أو الاستشفاء.

وبعد إعلان الحكومة البريطانية أن سلالة جديدة من فيروس كورونا أشد عدوى "خرجت عن السيطرة" هناك، علقت دول أوروبية وغيرها السفر من وإلى بريطانيا.