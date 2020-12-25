انفجار يهز وسط مدينة ناشافيل الأمريكية

هز انفجار عنيف، اليوم الجمعة 25 ديسمبر/كانون الأول، وسط مدينة ناشفيل الأمريكية، محدثا خسائر كبير في المباني المحيطة بوسط المدينة.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية أن أطقم الطوارئ استجابت لانفجار ضخم وسط مدينة ناشفيل، وشوهدت ألسنة اللهب والدخان تتصاعد من المنطقة.

​كما أوضحت أنه اهتزت المباني في المنطقة المجاورة لوسط مدينة ناشفيل، وما بعدها، بعد سماع دوي هائل في وقت مبكر من صباح عيد الميلاد.

وتوجهت الشرطة وأطقم الإطفاء إلى موقع الحادث، بحسب الوكالة الأمريكية.

Reports of gunfire and explosion around 6:03am this morning in #Nashville pic.twitter.com/McaFMpYCcK — Corey. (@CoreyKlem) December 25, 2020

​قال مكتب مترو ناشفيل لإدارة الطوارئ لمحطة تلفزيون ناشفيل إن سيارة ترفيهية متوقفة انفجرت وألحقت أضرارًا بالعديد من المباني.

ولم ترد حتى الآن أنباء عن وقوع اصابات، كما نقلت المحطة عن مسؤولين في الشرطة قولهم إن الانفجار لا يبدو مريبًا، أو له طابع إرهابي.

These are pictures from 2nd Avenue south. Windows were broken out from explosion area to Broadway. Please AVOID this area! Media staging is at 2nd Avenue south and KVB. pic.twitter.com/tocdpHWFgj — Nashville Fire Dept (@NashvilleFD) December 25, 2020

​ونشر باك ماكوي، الذي يعيش بالقرب من المنطقة، مقاطع فيديو على فيسبوك تظهر المياه تتدفق على سقف منزله. تندلع الإنذارات في الخلفية وترن صيحات الناس المذعورة، وفي الخلفية حريق واضح في الشارع بالخارج. وقال مكوي إن نوافذ منزله تحطمت بالكامل.

#BREAKING: RV explosion reported at 2nd/Commerce in downtown Nashville. Heavy police/fire crew presence. Shaking felt in Nashville and surrounding areas. No reports of injuries, according to first responders. We are live on @WKRN and https://t.co/vcn93kW1K0. pic.twitter.com/PDHrv6Nssd — Josh Breslow (@JoshBreslowWKRN) December 25, 2020

​وتابع بقوله "كل نوافذي، كل واحد منهم تطاير في الغرفة المجاورة. لو كنت أقف هناك لكان الأمر مروعًا".

وأكمل قائلا في تصريحات لـ"أسوشيتد برس": "شعرت وكأنها قنبلة، لقد كان بهذا الحجم الهائل صوتها وتدميرها".

ويظهر في المشهد أن هناك نحو أربع سيارات مشتعلة.