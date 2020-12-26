انفجار ناشفيل... إصابة  3 أشخاص والشرطة الأمريكية تصف الحادث بأنه "متعمد"

وقع انفجار ضخم في مدينة ناشفيل بولاية تينسي الأمريكية، صباح أمس الجمعة، أدى إلى إصابة عدة أشخاص، في حادث تعتبره شرطة المدينة بأنه "متعمد"، فضلا عن وقف الرحلات بمطار المدينة، بعد انقطاع الاتصالات.

القاهرة - سبوتنيك. وقال قائد شرطة ناشفيل، جون دريك، أمس الجمعة، إن هناك تحذيرا مسجلا ظهر قبل انفجار حافلة في مدينة ناشفيل الأمريكية، لافتا إلى أنه يعتقد أن الحادث "متعمدا".

وذكرت السلطات المحلية في ناشفيل، أن الانفجار أدى إلى إصابة 3 أشخاص. وقالت شبكة "سي إن إن"، إن السلطات عثرت على ما تعتقد أنه رفات بشرية بالقرب من موقع الانفجار، وجرى إرسال تلك الرفات إلى مكتب الطبيب الشرعي لتحليلها.

ولا تعلم الشرطة حتى اللحظة ما إذا كان هناك شخص ما داخل السيارة وقت الانفجار.

وانضم مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى التحقيق في الحادث. وجرى إطلاع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والرئيس المنتخب جو بايدن على الحادث.

وذكرت "سي إن إن"، نقلا عن مصادر، أنه لم تكن هناك تهديدات موثوقة معروفة في منطقة ناشفيل من شأنها أن تشير إلى هجوم وشيك في عيد الميلاد أو قبله.

وقال حاكم ولاية تينسي بيل لي في بيان على تويتر، إن الدولة "ستوفر كل الموارد اللازمة" لتحديد سبب الانفجار.