روسيا تعلق على طلب السفير الأمريكي في موسكو لقاح كورونا من بابا نويل

كتب السفير الأمريكي في موسكو، جون سوليفان، البالغ من العمر 61 عامًا، رسالة إلى سانتا كلوز، قبل عيد الميلاد، نُشرت على موقع البعثة الدبلوماسية في الولايات المتحدة.

في رسالته الدعائية، أكد الدبلوماسي لسانتا أنه تصرف بشكل جيد طوال عام 2020، وارتدى قناعًا طبيًا وحافظ على مسافة اجتماعية بسبب الوباء. بعد ذلك طلب سوليفان بعض الهدايا.

أراد السفير عصا هوكي جديدة ولقاح موفيد-19 وحذاء للتزلج. كان سوليفان مغرمًا بالهوكي منذ طفولته وهو من أشد المعجبين بهذه الرياضة.

في 26 ديسمبر/كانون الأول، علقت وزارة الخارجية الروسية مازحة على رسالة الدبلوماسي الأمريكي إلى سانتا: "عزيزي السفير، هل حقق سانتا حلمك في التطعيم؟ إذا لم يكن الأمر كذلك، فإن بابا نويل لدينا لديه هدية لك. تمت الموافقة على لقاح "سبوتنيك V" للاستخدام من قبل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا".

Dear Ambassador,



Did Santa fulfill your dream about vaccination? If not, our Grandfather Frost has a present (or three) for you:



1. 🦠 @SputnikVaccine is approved for use by people over the age of 60

2. 🏒 https://t.co/sf7h0bSPAu

3. 👟 Listen to @Tina_Kandelaki’s advice pic.twitter.com/o2YE7JBWPm — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) December 26, 2020

​كما تم نصح السفير بالاستجابة لتوصيات الصحفية تينا كانديلاكي بشأن الأحذية الرياضية: "عزيزي السفير سوليفان، نحن متأكدون من أن سانتا سيكون سعيدًا بإحضار زوج من "Asics Gel-kayanos" من أجلك. لا تفوت الجري. اركض وأنت تحلم باختراق العلاقات بين بلدينا. المخلص لك، تينا كانديلاكي".

يذكر أنه تم تعيين جون سوليفان لقيادة الدبلوماسية الأمريكية في روسيا في ديسمبر/كانون الأول 2019.