تسجيل
11:37 GMT29 ديسمبر/ كانون الأول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب

    الكشف عن أمنية ترامب الأخيرة قبل الرحيل.. لكي يتذكره الأمريكيون

    © REUTERS / CHERISS MAY
    العالم
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/13/1047561286_0:6:3073:1734_1200x675_80_0_0_df45ca968b97fb68492f33891ce15b49.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202012291047655201-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D9%88%D9%86-/

    أفادت تقارير أمريكية عن أمنية الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عقب مغادرته الرئاسة والبيت الأبيض في شهر يناير/ كانون الثاني.

    وبحسب مصادر لصحيفة "ديلي بيست"، فإن الرئيس الأمريكي ترامب استفسر مع مساعديه بشأن إمكانية تسمية مطار في الولايات المتحدة باسمه بمجرد مغادرته منصبه.

    قمة مجموعة العشرين 2019 في مدينة أوساكا، اليابان 28 يونيو/ حزيران 2019 - مستشارة الرئيس الأمريكي - إيفانكا ترامب
    © AFP 2020 / Brendan Smialowski
    بعد حديثه عن "انفجار سلام"... إيفانكا ترامب تنشر فيديو لزوجها كوشنر مع نتنياهو
    وقالت المصادر إن ترامب سأل عن "الأوراق" الضرورية المطلوبة لامتلاك مطار يحمل اسم "دونالد جيه ترامب"، وأوضحت أنه سيرغب فقط في الحصول على لقبه في مطار ذي حالة جيدة.

    ولفتت صحيفة "ديلي بيست" إلى وجود مطارات أمريكية سميت على اسم 8 رؤساء أمريكيين على الأقل، بما في ذلك رونالد ريغان، وبيل كلينتون، وجون إف كينيدي.

    كما استشهدت الصحيفة بمصادر قالت إن ترامب ذكر وجود حاملة طائرات سُميت باسمه.

    وتابعت أنه مع تخطيط الرئيس الأمريكي للانتقال إلى ولاية فلوريدا بمجرد مغادرته منصبه، يقول مسؤولو الحزب الجمهوري في ولاية صن شاين إن بالم بيتش قد يكون موقعا رئيسيا لمطار أو مكتبة رئاسية باسم ترامب في المستقبل.

    ولم يقدم البيت الأبيض أي تعليق رسمي على ما إذا كان دونالد ترامب قد استفسر عن وجود مطار يحمل اسمه.

    ولم يذكر ترامب علنا المكان الذي سيستقر فيه هو وعائلته بعد مغادرة واشنطن العاصمة، لكن رجحت تقارير أنه سيستقر في بالم بيتش، موطن ناديه المخصص للأعضاء الأغنياء فقط "مارالاغو".

    وأثارت المزاعم السابقة قلق سكان بالم بيتش، واستشهدوا باتفاقية وقعها ترامب في عام 1993، والتي تنص على أنه لا يمكن لأي شخص الإقامة في منتجع "مارالاغو" لأكثر من 7 أيام في المرة الواحدة.

    وأقر المجمع الانتخابي مؤخرا فوز جو بايدن بالانتخابات، في حين هدد ترامب أنه لن يترك البيت الأبيض يوم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن في 20 يناير/كانون الثاني المقبل.

    انظر أيضا:

    بعد حديثه عن "انفجار سلام"... إيفانكا ترامب تنشر فيديو لزوجها كوشنر مع نتنياهو
    الرئيس الأمريكي المنتخب يتهم ترامب بعرقلة العملية الانتقالية
    مجلس النواب الأمريكي يتجاوز فيتو ترامب ويقر ميزانية الدفاع للعام المقبل
    مؤسسة يمينية تستشهد بمقولة ستالين في محاولة تشجيع قلب الانتخابات لصالح ترامب
    هل أحرج النواب الأمريكي "الشيوخ" بتمرير الألفي دولار التي طلبها ترامب؟
    الكلمات الدلالية:
    جو بايدن, أمريكا, دونالد ترامب
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    زينة عيد الميلاد و رأس السنة في دمشق، سوريا ديسمبر 2020
    زينة دمشق المبهجة استعداداً لاستقبال العام الجديد
    أجهزة الخدمة السرية الأمريكية تراقب بابا نويل
    أجهزة الخدمة السرية الأمريكية تراقب "بابا نويل"
    وصايا لإنجاح التعليم عن بعد مع أبنائك
    وصايا لإنجاح التعليم عن بعد مع أبنائك
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك