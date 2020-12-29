الكشف عن أمنية ترامب الأخيرة قبل الرحيل.. لكي يتذكره الأمريكيون

أفادت تقارير أمريكية عن أمنية الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عقب مغادرته الرئاسة والبيت الأبيض في شهر يناير/ كانون الثاني.

وبحسب مصادر لصحيفة "ديلي بيست"، فإن الرئيس الأمريكي ترامب استفسر مع مساعديه بشأن إمكانية تسمية مطار في الولايات المتحدة باسمه بمجرد مغادرته منصبه.

وقالت المصادر إن ترامب سأل عن "الأوراق" الضرورية المطلوبة لامتلاك مطار يحمل اسم "دونالد جيه ترامب"، وأوضحت أنه سيرغب فقط في الحصول على لقبه في مطار ذي حالة جيدة.

ولفتت صحيفة "ديلي بيست" إلى وجود مطارات أمريكية سميت على اسم 8 رؤساء أمريكيين على الأقل، بما في ذلك رونالد ريغان، وبيل كلينتون، وجون إف كينيدي.

كما استشهدت الصحيفة بمصادر قالت إن ترامب ذكر وجود حاملة طائرات سُميت باسمه.

وتابعت أنه مع تخطيط الرئيس الأمريكي للانتقال إلى ولاية فلوريدا بمجرد مغادرته منصبه، يقول مسؤولو الحزب الجمهوري في ولاية صن شاين إن بالم بيتش قد يكون موقعا رئيسيا لمطار أو مكتبة رئاسية باسم ترامب في المستقبل.

ولم يقدم البيت الأبيض أي تعليق رسمي على ما إذا كان دونالد ترامب قد استفسر عن وجود مطار يحمل اسمه.

ولم يذكر ترامب علنا المكان الذي سيستقر فيه هو وعائلته بعد مغادرة واشنطن العاصمة، لكن رجحت تقارير أنه سيستقر في بالم بيتش، موطن ناديه المخصص للأعضاء الأغنياء فقط "مارالاغو".

وأثارت المزاعم السابقة قلق سكان بالم بيتش، واستشهدوا باتفاقية وقعها ترامب في عام 1993، والتي تنص على أنه لا يمكن لأي شخص الإقامة في منتجع "مارالاغو" لأكثر من 7 أيام في المرة الواحدة.

وأقر المجمع الانتخابي مؤخرا فوز جو بايدن بالانتخابات، في حين هدد ترامب أنه لن يترك البيت الأبيض يوم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن في 20 يناير/كانون الثاني المقبل.