مستشار بايدن يتهم "البنتاغون" بعرقلة انتقال السلطة إلى الإدارة الأمريكية الجديدة

وجه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الخاص بالرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، اتهاما إلى وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" بعرقلة انتقال السلطة إلى الإدارة الأمريكية الجديدة.

وجاءت تصريحات سوليفان، مع إذاعة "إن بي آر" الأمريكية، لتلقي ضوءا جديدا على اتهامات بايدن للبنتاغون بشأن عرقلة انتقال السلطة إلى إدارته.

وقال مستشار بايدن: "البنتاغون لم يعقد منذ 18 ديسمبر أي اجتماع مع ممثلي فريق بايدن، وهو ما خلق شعورا بالإحباط لدى الإدارة الأمريكية الجديدة، جراء رفضهم التعاون وتوفير المعلومات اللازمة كي نبدأ عملنا".

وكان بايدن قد قال في تصريحات سابقة، إن مسؤولي إدارته يواجهون صعوبة في الحصول على المعلومات من إدارة ترامب، بما في ذلك البنتاغون.

وتابع بقوله "نواجه عراقيل من المسؤولين في تلك الوزارة (البنتاغون) الهامة".

وقال مستشار الأمن القومي الخاص بالرئيس الأمريكي المنتخب "هناك عشرات الطلبات المكتوبة للحصول على معلومات حول قضايا ملحة، يحتاج الرئيس المنتخب ونائبته إلى الإطلاع عليها، بما في ذلك الحرب في أفغانستان، والهجوم الإلكتروني الكبير، الذي أضر بأنظمة الحكومة الفيدرالية".