إصابة ممرض أمريكي بكورونا بعد أسبوع من تطعيمه بلقاح "فايزر"

أصيب ممرض يبلغ من العمر 45 عاما في كاليفورنيا بفيروس كورونا المستجد، بعد أسبوع من تلقيه لقاح شركة "فايزر" المضاد لمرض "كوفيد 19".

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وبحسب شبكة "إيه بي سي نيوز"، كتب ماثيو دبليو، الممرض في مستشفيين محليين مختلفين، على "فيسبوك"، إنه تلقى لقاح "فايزر"، في 18 ديسمبر/ كانون الأول، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

وأخبر الشبكة أنه شعر بألم في ذراعه ليوم واحد لكنه لم يعان من أي آثار جانبية أخرى، وبعد 6 أيام عشية عيد الميلاد، أصبح مريضا عقب مناوبته في وحدة "كوفيد 19"، وشعر بقشعريرة ثم أصيب بآلام في العضلات وإرهاق.

وقال التقرير إنه ذهب إلى موقع اختبار في المستشفى وأثبتت إصابته بمرض "كوفيد 19" اليوم التالي لعيد الميلاد.

أخبر كريستيان رامرز،اختصاصي الأمراض المعدية بمراكز صحة الأسرة في سان دييغو، الشبكة أن هذا السيناريو لم يكن مستبعدا.

وفقا للتجارب السريرية للقاح يستغرق الأمر 10 إلى 14 يوما حتى تبدأ الأجسام في تطوير الأجسام المضادة، وهذا يرجح أن الجهاز المناعي لماثيو لم يتمكن من تشكيل المناعة قبل إصابته.

الأهم من ذلك أن اللقاح يؤخذ على جرعتين بفاصل زمني 3 أسابيع، وحصل الممرض على جرعته الأولى فقط التي يقول العلماء إنها تعطي الجسم حصانة بنسبة 50%، ويحتاج إلى جرعة ثانية لتصل إلى 95%.