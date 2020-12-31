واشنطن غاضبة من "تويتر" بسبب تغريدة إيرانية

حث نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، كال براون، اليوم الخميس، منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" على اتخاذ إجراءات ضد منشور لجنرال إيراني تضمن تهديدات بالقتل لقادة الولايات المتحدة.

واشنطن- سبوتنيك. وقال براون: "الجنرال إسماعيل قاآني، خليفة قاسم سليماني كقائد لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، يوجه تهديدات بالقتل على تويتر ضد المسؤولين الأمريكيين. متى ستطبق تويتر شروط استخدامها لمواجهة مثل هذه التهديدات الإرهابية الوقحة".

وأشار براون نسخة من منشور يدعي أن قاآني يحذر الرئيس الأمريكي ومدير وكالة المخابرات المركزية ووزيري الدفاع والخارجية من أن

الجمهورية الإسلامية ستنتقم لسفك دماء الشهيد سليماني ظلما.

تصاعد التوتر في الشرق الأوسط قبل الذكرى السنوية الأولى لاغتيال سليماني بضربة أمريكية بطائرة بدون طيار خارج بغداد في 3 يناير/ كانون الثاني.

واتهمت الولايات المتحدة إيران بالتخطيط لشن هجوم على أهداف أمريكية في العراق بينما قالت طهران إنها تشتبه في أن الولايات المتحدة تختلق ذريعة لشن حرب إقليمية.

في وقت سابق من اليوم، هدد المستشار العسكري للمرشد الأعلى في إيران، حسین دهقان، على تويتر أيضا، القوات الأمريكية المنتشرة في منطقة الخليج، قائلا إن "الصواريخ الإيرانية تغطي كل القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة".