بسبب إصابته بكورونا... نقل المذيع الأمريكي الشهير لاري كينغ إلى المستشفى

قالت تقارير إعلامية إن لاري كينغ، المذيع ومقدم البرامج الحوارية الشهير قد دخل إلى المستشفى مساء أمس السبت بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا.

وبحسب "إيه بي سي نيوز" فقد قالت مصادر قريبة من عائلته إنه دخل إلى المركز الطبي "كيدارس- سيناي" في لوس أنجلوس وتم حجزه لمدة قد تصل لأكثر من أسبوع.

ووفقا للمصدر ذاته فقد منعت بروتوكولات المستشفى أفراد أسرة كينغ البالغ من العمر 87 عامًا، من زيارته،

يذكر أن كينغ الحائز على جائزة بيبودي يعد من بين أبرز المحاورين في أمريكا للمشاهير والرؤساء وغيرهم من صانعي الأخبار، خلال مسيرته المهنية التي استمرت نصف قرن، والتي شملت 25 عامًا مع عرض ليلي على شبكة "سي إن إن".

وقد عاني كينغ من مشاكل طبية في العقود الأخيرة، بما في ذلك النوبات القلبية وتشخيص مرض السكري وسرطان الرئة.

يذكر أن كينغ قد فقد في العام الماضي، اثنين من أبنائه الخمسة، في غضون أسابيع قليلة تفرق بين موت الأول والثاني.

Larry King's Daughter Chaia and His Son Andy Die Within Weeks of Each Other Chaia King was 51 and Andy King was 65 https://t.co/SQjRgYY9Mz — Yashar Ali 🐘 (@yashar) August 22, 2020

وقال لاري كينج في بيان إن ابني آندي كينغ توفي بنوبة قلبية عن عمر 65 في أغسطس/آب وتوفيت ابنته تشايا كينغ بسرطان الرئة عن عمر 51 في يوليو/ تموز.