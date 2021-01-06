إعلام: بنس يخبر ترامب بأنه لن يتمكن من تغيير نتائج الانتخابات في الكونغرس.. والرئيس يرد

أخبر نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب بأنه لن يتمكن من تغيير نتائج الانتخابات بعد اعتمادها من قبل الكونغرس.

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مصادر، بأن خلال تناول وجبة الغداء الأسبوعية مع ترامب، قال له بنس بأنه لا يعتقد بأن لديه الصلاحيات لوقف اعتماد الأصوات.



وبصفة بنس رئيسا لمجلس الشيوخ سيترأس الجلسة المشتركة للكونغرس، اليوم الأربعاء، والتي سيتم خلالها اعتماد نتائج تصويت المجمع الانتخابي.

ترامب يرد على نيويورك تايمز

وفي هذا الصدد قال ترامب، في بيان،"تقرير نيويورك تايمز بخصوص التعليقات التي من المفترض أن نائب الرئيس أدلى بها لي اليوم هو خبر كاذب.. لم يقل ذلك قط.. أنا ونائب الرئيس متفقان تماما على أنه لديه سلطة التصرف".

وأضاف، "نائب رئيسنا لديه العديد من الخيارات بموجب دستور الولايات المتحدة.. يمكنه سحب المصادقة على النتائج أو إعادتها إلى الولايات للتغيير والمصادقة من جديد.. ويمكنه أيضا إلغاء إثبات النتائج غير القانونية والفاسدة وإرسالها إلى مجلس".