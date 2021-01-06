سفارة الصين ببغداد تستنكر اتهام واشنطن لبكين بانتهاك حقوق الإنسان بإقليم شينغيانغ

أعربت السفارة الصينية في بغداد، عن استنكارها ورفضها الشديدين لما ورد في بيان سفارة الولايات المتحدة لدى العراق أمس، من اتهامات للحزب الشيوعي الصيني، بانتهاك حقوق الأقليات الدينية في إقليم شينغيانغ، واعتبرته تدخلا في شؤون الصين الداخلية.
بغداد - سبوتنيك. وقالت السفارة الصينية، في بيان اليوم الأربعاء إن "السفارة الأمريكية لدى العراق نشرت في يوم 5 كانون الثاني/ يناير علانية البيان حول السياسة الصينية بشأن الشؤون القومية والدينية، حيث بثت من خلاله الشائعات، وقامت بمهاجمة الصين وتشويش سمعتها بشكل تعسفي. إن البيان المذكور آنفا محض هراء، ومحاولة السفارة الأمريكية لنشره كمعلم متكبر لحقوق الإنسان.. أمر مضحك، ويرفض الجانب الصيني ذلك رفضا قاطعا".
وأكدت السفارة أن "بيان الجانب الأمريكي، يختلس شعار الدين وحقوق الإنسان، غير أن جوهره بديهي ألا وهو التدخل العلني في الشؤون الداخلية للصين وزرع بذور الشقاق عن قصد في علاقات التعاون الودي بين الصين والدول الإسلامية الغفيرة بما فيها العراق".
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات، أمس الثلاثاء، على مورد صيني لأقطاب الجرافيت لإيران، و12 منتجا إيرانيا للصلب، و3 وكلاء مبيعات في الخارج لشركة تعدين إيرانية كبرى قابضة.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيانها إن قطاع المعادن الإيراني يعد "مصدر دخل مهم للنظام الإيراني، فهو يدر ثروة لقادته الفاسدين ويمول مجموعة من الأنشطة الشائنة".
وأوضحت الوزارة أن هذه الأنشطة تشمل "انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها، ودعم الجماعات الإرهابية الأجنبية، ومجموعة متنوعة من انتهاكات حقوق الإنسان، في الداخل والخارج".
وفي الصين، استهدفت العقوبات شركة "كايفنغ بينغمي نيو كربون ماتريلز تكنولوجي"، والمتخصصة في تصنيع مواد الكربون، التي تعد عنصرا رئيسيا في إنتاج الصلب.
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