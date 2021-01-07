ظريف: ترامب ما زالت لديه سلطة غير محدودة لبدء حرب نووية

اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الخميس، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه "أراد الانتقام من شعبه"، وذلك تعليقا على اقتحام أنصار ترامب مبنى الكونغرس الأمريكي خلال جلسة التصديق على فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة.

وقال ظريف، في تغريدة له اليوم على حسابه الشخصي في موقع "تويتر"، "ترامب المارق الذي أراد الانتقام من شعبه كان يفعل ما هو أسوأ بكثير لشعبنا وللآخرين في السنوات الأربع الماضية".

A rogue president who sought vengeance against his OWN people has been doing much worse to our people—and others—in the past 4 years. What's disturbing is that the same man has the UNCHECKED authority to start a nuclear war; a security concern for the entire int'l community. — Javad Zarif (@JZarif) January 7, 2021

وأضاف:

"الأمر المقلق هو أن نفس الرجل ما زالت لديه سلطة غير محدودة لبدء حرب نووية وهو مصدر قلق أمني للمجتمع الدولي بأكمله".

وصدق الكونغرس الأمريكي رسميا، اليوم الخميس، على فوز الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الثالت من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وأمس الأربعاء، اقتحمت حشود من أنصاره الرئيس الأمريكي الحواجز التي وضعتها الشرطة حول مبنى الكونغرس. وصعد أنصار الرئيس الأمريكي إلى الباحة الرئيسية للمبنى، ورفعوا أعلاما مناصرة لترامب، ورددوا هتافات رافضة لنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية التي أسفرت عن فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن.

وإثر نجاح بعض أنصار ترامب في دخول المبنى، دعت شرطة الكونغرس، أعضاء مجلس النواب، إلى أن يأخذوا أقنعة الغاز من تحت مقاعدهم وأن يكونوا مستعدين لاستخدامها.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو الشرطة الأمريكية تطلق الغاز المسيل للدموع، في محاولة لمنع المزيد من أنصار الرئيس المنتهية ولايته من اقتحام مبنى الكونغرس.

وكان ترامب قد دعا مناصريه خلال تظاهرة، جرى تنظيمها في واشنطن رفضا لنتائج الانتخابات، إلى التوجه نحو الكونغرس، وتصاعدت الأحداث في محيط الكونغرس بعد مطالبة ترامب أنصاره بـ "عدم الاستسلام ورفض الاعتراف بالهزيمة".