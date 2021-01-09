قبل أيام من مغادرته البيت الأبيض... إيران: لن نقلق من ممارسات ترامب الشريرة

قال سفير ومندوب إيران الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، إن بلاده ليست قلقة من ممارسات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قبيل أيام من مغادرته البيت الأبيض.

ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم السبت، عن روانجي أنه نظرا للأجواء الراهنة في أمريكا وقلق التيار المنافس من قرارات وإجراءات ترامب المحتلة بنهاية فترة حكمه، فإن بلادنا ليست قلقة من الرئيس الأمريكي".

وتابع روانجي:

إنني أستبعد أن يشكل الأخير مصدر قلق خلال الأيام الأخيرة المتبقية من فترة رئاسته، ولاسيما فيما يخص الإقدام على إجراء نووي.

وفي السياق نفسه، قال المرشد الأعلى في إيران، آية الله علي خامنئي، أمس الجمعة، إن حضور بلاده الإقليمي مهم ولن يتوقف، مؤكدا أن سياسات طهران في المنطقة لن تتغير.

ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية، جاء ذلك خلال كلمة متلفزة له، بمناسبة ذكرى ثورة الثامن من يناير/كانون الثاني 1978.

وحول موقف واشنطن من الاتفاق النووي، أضاف خامنئي أن "إيران لا تتعجل عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015، لكنه شدد على ضرورة رفع العقوبات فورا".

وأوضح "أمريكا هي السبب الرئيس وراء زعزعة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وعلى الغرب أن يتحرك لرفع كافة أشكال العقوبات عن إيران".

يذكر أن المناوشات الكلامية بين إيران والولايات المتحدة قد كثرت خلال الفترة الأخيرة، على وقع الذكرى الأولى لاغتيال قاسم سليماني.