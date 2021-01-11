تحذيرات إسرائيلية من تصاعد "عنف المستوطنين" تجاه الفلسطينيين في الضفة

حذر مسؤولون في أجهزة أمن إسرائيلية من تصاعد أعمال العنف التي ينفذها مستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية خلال الفترة المقبلة.

ونقلت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، صباح اليوم الاثنين، عن مسؤولين لم تسمهم، إن هذا السيناريو بات قريبا من التحقق في ظل تظاهرات واحتجاجات عنيفة متواصلة منذ مقتل مستوطن الشهر الماضي في مطاردة مع الشرطة.

وأمس الأول، اعتدى مستوطنون على قائد دورية غولاني التابعة للجيش الإسرائيلي لدى إخلائه طريقا كانوا يغلقونه عند مستوطنة كدوميم شمال الضفة الغربية.

תיעוד: העימותים שאחרי תקיפת מפקד סיירת גולני ומעצרו של המפגין החשוד בתקיפה@roysharon11

(צילום: הלל מאיר, TPS) pic.twitter.com/BFngBdtUnb — כאן חדשות (@kann_news) January 10, 2021

وتوقع المسؤولون الأمنيون الإسرائيليون تصاعد أعمال العنف ضد الفلسطينيين وكذلك ضد الشرطة والجيش الإسرائيلي وجنود حرس قد تؤدي إلى إشعال المنطقة وخروجها عن السيطرة.

وقالوا إن هذا السيناريو قد يتضمن إغلاق طرق، وإشعال صناديق قمامة واعتداء على عناصر الشرطة ورشق سيارات الفلسطينيين التي تمر على الطرق المجاورة بالحجارة.

يشار إلى أن الفترة الأخيرة الماضية شهدت اعتداءات متكررة من قبل مستوطنين ضد فلسطينيين في الضفة الغربية والقدس، وكذلك مهاجمة عدد من مقار الشرطة الإسرائيلية.

ويحتج المستوطنون بما في ذلك "شباب التلال" وهي جماعة يهودية متشددة، منذ أسابيع، على مصرع الشاب "أهوفيا سنداك" عندما انقلبت سيارة كان يستقلها هو و4 آخرون على أحد الطرق في الضفة الغربية لدى مطاردة الشرطة الإسرائيلية لهم على خلفية ضلوعهم في رشق سيارات فلسطينية بالحجارة.

وحذرت عناصر أمنية إسرائيلية من أن احتجاجات المستوطنين الذين يطالبون بفتح تحقيق مستقل في مصرع "سنداك" قد تخرج عن السيطرة.