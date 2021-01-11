البورصة الأمريكية تنخفض على الأنباء حول إقالة ترامب

أفادت بيانات التداول، مساء الإثنين، بأن مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية انخفضت على الأنباء حول نية الحزب الديمقراطي بإقالة الرئيس، دونالد ترامب.

واشنطن، 12 يناير – سبوتنيك. عند إغلاق الأسواق، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بـ0.29 بالمئة ليصل إلى 31008.69 نقطة، في حين انخفض مؤشر "ناسداك" لشركات التكنولوجيا الفائقة – بنسبة 1.25 بالمئة إلى 13036.43 نقطة.

فيما انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الأوسع نطاقاً – بنسبة 0.66 بالمئة إلى 3799.61 نقطة.

ويرفض الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، نتائج الانتخابات الأمريكية التي أفضت إلى فوز الديمقراطي جو بايدن، مدعيا وجود تزوير في الانتخابات بدون أي دليل يذكر.

ويوم الأربعاء الماضي جدد رفضه نتائج الانتخابات في مسيرة حاشدة، وطالب المتظاهرين بالتجمهر أمام الكونغرس، وهو ما تطور حيث اقتحمت مجموعة من أنصار ترامب، مبنى الكابيتول خلال عقده اجتماعات لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الديمقراطي، جو بايدن.

تمكنت وحدات الشرطة والقوات الخاصة لاحقا من تطهير مبنى الكونغرس من المقتحمين ليعلن المشرعون إقرارهم بنتائج التصويت، وأدت هذه الاضطرابات غير المسبوقة إلى مقتل 4 أشخاص واعتقال 68 آخرين على الأقل، فيما تعهد ترامب بعد هذه الأحداث بتنفيذ عملية منظمة لنقل السلطة رغم رفضه القبول بهذه النتائج.

في ظل هذه الخلفية، دعا القادة الديمقراطيون في مجلس الشيوخ إلى إقالة ترامب أو عزله وفقا لتعديل دستوري بسبب عجز الرئيس.

وفي هذا الصدد، أكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، للمشرعين في وقت متأخر يوم الأحد، إنهم سيصوتون أولا على قرار هذا الأسبوع يدعو نائب الرئيس مايك بنس والحكومة إلى عزل ترامب من منصبه قبل الانتقال إلى المساءلة.

وقالت بيلوسي في رسالة، إن "مجلس النواب من المقرر أن يصوت يوم الاثنين أو الثلاثاء على قرار يحث بنس على اللجوء إلى التعديل الخامس والعشرين للدستور الأمريكي الذي يسمح له وللحكومة بإقالة الرئيس إذا كان غير قادر على أداء مهامه الرسمية".