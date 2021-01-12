كابول: أحبطنا مخططا لاغتيال القائم بالأعمال الأمريكي

كشفت الحكومة الأفغانية، اليوم الثلاثاء، عن نجاحها في إحباط مخطط لاغتيال القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة في كابول.

وأفادت وكالة "فرانس برس" أن تنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا)، هو من يقف وراء المخطط.

وفي التفاصيل، نقلت الوكالة عن المديرية الوطنية للأمن أنّ ضباط المخابرات تمكنوا من تفكيك خلية تضم 4 أفراد من التنظيم الإرهابي في إقليم ننغرهار شرقي أفغانستان.

وأوضحت المديرية، وهي وكالة الاستخبارات الرئيسية في البلاد، أن الخلية كانت تخطط لاغتيال المبعوث الأمريكي روس ويلسون بجانب مسؤولين أفغان.

وكان ويلسون، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة، قد أدان سلسلة اغتيالات استهدفت شخصيات أفغانية بارزة خلال الفترة الأخيرة.

وذكرت المديرية أن المنسق الرئيسي للخلية كان يخطط لاغتيال السفير الأمريكي في البلاد، بالإضافة لبعض كبار المسؤولين المحليين.

وأكدت المديرية، التي لم تقدم مزيدا من التفاصيل، أن مخطط الخلية جرى إحباطه باعتقال عناصرها.

وشهدت البلاد خلال الأشهر القليلة الماضية أعمال عنف دامية أسفرت عن مقتل شخصيات أفغانية بارزة شملت صحفيين وسياسيين ونشطاء.