موسكو: واثقون من تنفيذ خط الغاز "التيار الشمالي 2" رغم الضغوط الأمريكية

قال مدير القسم الأوروبي في وزارة الخارجية الروسية، أوليغ تابكين، بأن موسكو واثقة من التنفيذ الناجح لخط أنابيب الغاز "التيار الشمالي-2"، على الرغم من الضغط الأمريكي على شركاء "غازبروم" الأوروبيين.

وقال تابكين لوكالة "سبوتنيك": "يعتمد توقيت استكمال البناء على العديد من العوامل، بما في ذلك، على حد علمي، الظروف الجوية. ما زلنا نؤكد على التنفيذ الناجح لـ "التيار الشمالي-2"، على الرغم من الضغط المتزايد من السلطات الأمريكية على شركاء الأعمال لغازبروم في أوروبا الغربية".

وأضاف الدبلوماسي الروسي: "ننطلق من حقيقة تصريحات المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل ، في الآونة الأخيرة، بأن موقف الحكومة الألمانية الداعم لـ "التيار الشمالي-2" لم يتغير".

وأكد تابكين "التزام الشركة الروسية بتنفيذ الاتفاقيات التجارية التي تم توقيعها، بما في ذلك مع العديد من الشركات الألمانية".

يذكر أن مشروع "التيار الشمالي 2" يضم بناء خط أنابيب غاز بسعة 55 مليار متر مكعب سنويًا من الساحل الروسي عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا. وتقوم شركة "نورد سترريم 2 أي.جي" بإنجاز هذا المشروع مع المساهم الوحيد – وهو شركة غازبروم الروسية.

ويقوم الشركاء الأوروبيون - الشركات "رويال داتش شيل" و"أو.إم.في" و"إنجي" و"يونيبر" و"ونترشيل" بتمويل هذا المشروع إجمالاً بنسبة 50 في المئة، أي ما يبلغ نحو 950 مليون يورو لكل منها.

وتعارض الولايات المتحدة بنشاط المشروع حيث تروج للغاز الطبيعي الأمريكي المسال في الاتحاد الأوروبي.

وفرضت واشنطن عقوبات على مشروع "التيار الشمالي 2"، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وطالبت الشركات المساهمة بالتوقف على الفور عن مد خط الأنابيب.