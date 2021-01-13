قرار عاجل من السلطات الهندية بعد انتشار فيروس جديد شديد العدوى في نيودلهي

أصدرت الحكومة الهندية، اليوم الأربعاء، قرارا عاجلا بعد انتشار فيروس جديد شديد العدوى في العاصمة نيودلهي.

نيودلهي – سبوتنيك. أصدرت هيئات البلدية شمالي وجنوبي نيودلهي، حظرا على بيع الدجاج والبيض، وكذلك الأطباق والوجبات القائمة عليها، بسبب اكتشاف السلالة الجديدة من إنفلونزا الطيور في العاصمة الهندية.

وتحذر مصادر طبية عديدة من السلالة الجديدة لإنفلونزا الطيور، ويصفونها بأنها "شديدة العدوى" وقاتلة بصورة أكبر من النسخ السابقة.

وقالت السلطات الهندية "يحظر على جميع متاجر اللحوم والدواجن، ووحدات معالجة اللحوم في المناطق الواقعة في بلديات شمال وجنوب نيودلهي بيع أو تخزين الدواجن أو لحوم الدواجن المعالجة أو المعبأة بأثر فوري".

بدورها، قالت هيئة بلدية جنوب نيودلهي إن هذا بسبب إنفلونزا الطيور، وقررت إغلاق سوق الدواجن بالجملة تمامًا، وفرضت حظراً كاملاً على استيراد الدواجن أو لحوم الدواجن غير المصنعة، وعلى بيع الدواجن ومعالجتها وتعبئتها، أو لحوم الدواجن حتى إشعار آخر، كما وجهت جميع المطاعم بعدم تقديم لحوم دواجن أو البيض.

كما لم يتوقف الأمر عند العاصمة نيودلهي، بل تم اكتشاف حالات إصابة بإنفلونزا الطيور في ولايات كيرالا وراجستان وهيماشال براديش وجوجارات وهاريانا وأوتار براديش وماديا براديش وماهاراشترا.

وسجلت الهند أول حالة إصابة بإنفلونزا الطيور في عام 2006.

وتم الإبلاغ عن التفشي الجديد للفيروس في أوائل يناير الجاري، بعد إعلان الهند خالية من إنفلونزا الطيور في سبتمبر/أيلول 2019.